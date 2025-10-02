El club se topó, el jugador de la liga española llegó a la familia pidiendo claridad de las sanciones de la FIFA

VIVA – El drama de siete jugadores naturalizados de Malasia que fueron sancionados FIFA Entrando en una nueva fase. Algunos de ellos, incluidos los jugadores que tienen una carrera en la liga española, Facundo Garces Ven directamente a Kuala Lumpur para conocer a la Asociación de Fútbol de Malasia (Familia).

Su presencia no es sin razón. Los jugadores quieren pedir claridad sobre el estado del castigo de la FIFA que hace que el futuro de la carrera del club y equipo nacional Están amenazados.

Según el informe diario de Metro, cuatro jugadores que tienen una carrera fuera de Malasia ya están en la capital para encontrar soluciones.

«Cuatro jugadores de los descendientes [asing] Trabajar una carrera en el extranjero ya está en la capital en busca de una resolución de la sentencia de la FIFA contra siete jugadores de tigre malaya «, escribió Metro Daily.

Los cuatro jugadores naturalizados en cuestión son Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Facundo Garces e Imanol Machuca. Se sabe que pastan en las afueras de Malasia, uno de ellos FacUdo Garces en la liga española que fortalece a los Alaves deportivos.

Mientras que los otros tres jugadores fortalecen al gigante local del club Johor Darul Ta’zim (JDT), a saber, Joao Figueiredo, Jon Irazabal y Héctor Hevel.

La noticia de su llegada a Malasia también fue confirmada por la periodista colombiana, Nany Florez, a través de cargas en las redes sociales X.

«Rodrigo Holgado ya está en Malasia con su representante. El jugador de América de Cali se ha ido [ke Malaysia] Debido a las sanciones de la FIFA contra el equipo nacional [Malaysia] Y otros seis jugadores «, escribió Nany.

«El delantero espera que el problema se resuelva pronto. Hay 10 días para apelar», agregó.

Anteriormente, el viernes 26 de septiembre de 2025, la FIFA impuso oficialmente sanciones severas a siete jugadores naturalizados de Malasia. Fueron multados con 2,000 CHF (alrededor de Rp.41.8 millones) más una prohibición de jugar durante 12 meses.

No solo los jugadores, FAM también tuvo que soportar una multa de 350 mil CHF (alrededor de Rp7.3 mil millones). Las sanciones se impusieron porque la FIFA consideró que había una falsificación de los documentos naturalizados de los siete jugadores.

Con un tiempo de apelación de 10 días, los jugadores ahora tienen mucha esperanza para que FAM pueda moverse rápidamente para luchar por el alivio.