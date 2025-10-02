El club propiedad del rico hombre indonesio recibe malas noticias, Mu Bidik Fábregas reemplaza a Amorim

VIVA – Manchester United Según se informa, considerando disparar a Ruben Amorim después de resultados decepcionantes al comienzo de esta temporada.

Leer también: Adiós Amorim, Xavi no puedo esperar al Manchester United



Según el informe de los medios italianos, Corriere ComoInserto de los demonios rojos Cesc Fábregas En la lista de candidatos de reemplazo Ruben Amorim.

Aunque la gerencia Mu Anteriormente negó que estaba buscando un reemplazo para Amorim, rumores sobre la cifra del nuevo entrenador cada vez más pesado.

Leer también: Más popular: el horrible comienzo de Al Nassr y Ronaldo, Zidane instaló 2 requisitos para el Manchester United



Varios nombres incluso han entrado en el radar, comenzando desde Oliver Glasner (Crystal Palace), Andoni Iraola (Bournemouth), Gareth Southgate, hasta Graham Potter, que acaba de salir por West Ham.

Ahora, Fábregas aparece como una opción seria. La ex estrella del Arsenal, Barcelona y Chelsea fue promocionada como un símbolo del nuevo proyecto de United.

Leer también: Clasificación de la Premier League: el Liverpool todavía está en la cima a pesar de ser Bent Crystal Palace



Su trabajo en la Serie A con el club propiedad del rico hombre indonesio recibió muchos elogios después de traer al equipo para terminar en el décimo puesto la temporada pasada, la mejor nota en la historia del club.

El analista de fútbol Ben Mattinson incluso llamó a Fábregas como entrenador de élite del futuro. «He dicho durante mucho tiempo, Cesc Fábregas es uno de los entrenadores más impresionantes del mundo. Tácticamente, puede vencer a grandes nombres como Motta, Inzaghi, a Gasperini. Es el próximo entrenador de élite», dijo Mattinson.

Elogios similares también provino de Osian Roberts, el director de Desarrollo de COMO que había trabajado con Fábregas. «Una vez guié a muchos entrenadores jóvenes talentosos, incluidos Mikel Arteta y Patrick Vieira. Cesc está al mismo nivel. No solo es un ex gran jugador, sino que también tiene una inteligencia y seriedad extraordinarias como entrenador», dijo.

Mientras tanto, la condición de Amorim en Old Trafford se pellizca cada vez más. Desde que fue nombrado en noviembre del año pasado, MU ha perdido 17 veces de 33 partidos de la Premier League. Su posición ahora está varada en el puesto 14 de la clasificación después de la última derrota de Brentford.