El Club pide a DKI Pemprov Perbakin que actúe con prudencia de cara a Musprov 2025

VIVA – Antes de la implementación de la Conferencia Provincial de Unidad (Musprov). Disparar Indonesia (Mejorar) DKI Yakarta en diciembre de 2025, varios clubes de tiro pidieron a la Dirección Provincial (Pengprov) que fuera más prudente y transparente en el proceso de verificación de membresía.

Los clubes esperan que la nueva dirección resultante de Musprov pueda gestionar la organización de acuerdo con el mandato de los Artículos de Asociación y Reglamentos de Perbakin (AD/ART), así como comunicarse activamente con los propietarios y administradores del club.

Esta esperanza se transmitió en la Reunión de Trabajo Provincial (Rakerprov) que se celebró en Senayan, Yakarta, el sábado 18 de octubre de 2025.

En el foro se reveló que hubo 16 clubes que no pasaron la verificación y se les dio un mes para completar los requisitos administrativos.

De ellos, varios de ellos son clubes que durante mucho tiempo han contribuido al desarrollo y a los logros. deporte tiro, tanto a nivel de Yakarta como a nivel nacional.

El exsecretario general de PB Perbakin durante 30 años, Anthony Sunarjo, que también es propietario del club Aquarius, cree que el gobierno provincial de Perbakin en DKI Yakarta debe ser más sabio y priorizar el valor de la deportividad en la toma de decisiones.

«El club es la punta de lanza del desarrollo. No permitamos que se eliminen los clubes de tiro al blanco que producen atletas. Esto requiere mayor consideración porque Yakarta ha sido un barómetro para el desarrollo de los deportes de tiro, donde ha producido muchos tiradores nacionales, por ejemplo Lely Sampoerna, Siswanto e Iriantoni, que se han destacado en el ámbito internacional», dijo Anthony, quien actualmente es presidente de la Junta de Ética del Comité Olímpico de Indonesia. (KOI).

Anthony también recordó que la historia y el papel de los antiguos clubes en la formación de atletas destacados no deben ignorarse sólo por cuestiones administrativas.

Asimismo, el presidente del Club de Tiro Bima Sakti, Ir. Christian GP Muljadi, valora la importancia del espíritu de unión. Sugirió que los clubes que no cumplieran con los requisitos podrían fusionarse, considerando que hasta ahora han jugado un papel importante en la puntuación. atleta de tiro El pilar de Yakarta.

Mientras tanto, Susanto Hasni, presidente del Chow Shooting Club, pidió más atención a los antiguos clubes y clubes de tiro al blanco como el Kartika Shooting Club.

«No dejen que los atletas que producen sean llevados por otras regiones», dijo Susanto, quien también es ex administrador de KONI DKI Yakarta.