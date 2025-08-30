Francia, Viva – Olímpica gigante francesa Marsellaque ahora es fortalecido por la ex joven estrella del Manchester United Mason Greenwoodproporcionar apoyo y respeto por Affan kurniawanUn taxista de motocicletas en línea que murió en un motín de manifestación en Yakarta, jueves (28/08/2025) por la noche.

A través de la cuenta oficial de Instagram @olympiquedemarseille el viernes (29/8), Marsella subió una foto de su mediocampista Pierre-Emile Højbjerg, quien posó Salute. En la declaración de carga, el club escribió:

«Gamma. Affan Kurniawan. Moh. Umar Amarudin».

La carga terminó con un emoji de mano juntos como un símbolo de oración o disculpa. La respuesta fue directamente en auge: más de 40 mil me gusta y miles de comentarios de ciudadanos indonesios que expresaron su gratitud por la preocupación del club francés.

Affan Kurniawan está en el foco internacional

Affan Kurniawan murió después de ser golpeado y aplastado por el vehículo táctico de Barracuda (Rantis) cuando el choque entre la masa de la acción y la policía estalló en Yakarta. Las imágenes de video del trágico incidente fueron virales en las redes sociales e incluso atrajeron la atención de los medios internacionales a los clubes de fútbol europeos en Marsella.



Mason Greenwood se une oficialmente a Marsella

Además de Affan, Marsella también mencionó otros dos nombres:

Gamma Rizkynata Oktafandy, un estudiante de SMKN 4 Semarang que fue asesinado por un oficial de policía en noviembre de 2024. El autor fue sentenciado a 15 años de prisión en agosto de 2025.

Moh Umar Amarudin, un taxista de motocicletas en línea que también es víctima de colisiones de vehículos tácticos, pero sobrevivió.

Amplio impacto en el mundo del fútbol indonesio

La tragedia affan Kurniawan provocó una ola de manifestaciones en varias ciudades como Solo, Yogyakarta, a Makassar. En Makassar, la situación incluso se calentó hasta que la oficina de DPRD de la ciudad de Makassar fue quemada por las masas.

Las condiciones de seguridad se extienden al mundo del fútbol. El partido Makassar vs Persebaya Surabaya PSM programado para el domingo (8/31) tuvo que posponerse. Del mismo modo con el gran partido de Persib Bandung vs Borneo FC en el estadio GBLA, que también se pospuso para consideraciones de seguridad.

Marsella y Greenwood están en el centro de atención

La solidaridad de Marsella es una forma de rara preocupación para los clubes europeos para las tragedias sociales en Indonesia. El nombre del público también estaba hablando del nombre del club francés porque fue fortalecido por Mason Greenwood, un ex Wonderkid Manchester United cuya carrera volvió a vivir en la Ligue 1.

La presencia de Greenwood hizo que lo más destacado de Marsella sea aún mayor, incluso en su acción solidaria contra Affan Kurniawan y otras víctimas en Indonesia.