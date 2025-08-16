El club estaba ausente en la ACC Shopee Cup 2025/26, todavía había 3 jugadores del equipo nacional indonesio que se desempeñaron

Yakarta, Viva – Los clubes indonesios ciertamente no aparecen en el Asean Club Championship (ACC) Tope de la tienda 2025/26. Sin embargo, resulta que todavía hay tres jugadores Equipo nacional indonesio quien apareció en este club del sudeste asiático.

Leer también: Respuesta de Ragnar Oratmangoen ver Gaza Boy afectado



Inicialmente, PSSI envió a Persebaya Surabaya y Malut United para aparecer en la Copa Shopee de ACC 2025. Sin embargo, esto fue rechazado por el campamento de la Federación de Fútbol de la ASEAN (AFF).

Aff enfatizó que las regulaciones de competencia actuales solo permiten a cada asociación miembro enviar a los dos mejores clubes, a saber, el campeón y subcampeón de su liga nacional.

Leer también: Los reclutas más caros solo en el banco, el debut de Jay Idzes en Sassuolo se retrasa



Esta regla se ha implementado consistentemente en todos los países participantes, incluidos Malasia, Tailandia, Vietnam y Singapur.

3 jugadores del equipo nacional indonesio

Leer también: Horario de duelo ACL Elite Ulsan HD vs Buriram United: Shin Tae-yong Challenge Shayne Pattynama-Sandy Walsh



Aun así, la Copa ACC Shopee esta temporada sigue siendo interesante para los amantes del fútbol indonesio. Todavía hay tres jugadores del equipo nacional indonesio que compiten en este evento.



Pratama Arhan en Bangkok United

Curiosamente, los tres jugadores defendieron el club tailandés. Hay Pratama Arhan que fortalece a Bangkok United.

Entonces, en Buriram United Hay dos nuevos jugadores que son Garuda Penggawa a saber Shayne Pattynama Y Sandy Walsh.

Buriram United se unió al Grupo A. Los campeones defensores de la Liga Thai y la Copa ACC Shopee compitieron con BG Pathum United (Tailandia), Selangor (Malasia), Cong An Ha Noi (Vietnam), Tampines Rovers (Singapur) y Herb Cebu (Filipinas).

Mientras que Bangkok United está en el Grupo B con Johor Darul Takzim (Malasia), Nam Dinh (Vietnam), Lion City Sailors (Singapur), Preah Khan Reach Svay Rieng (Camboya) y Shan United (Myanmar).

La etapa del grupo ACC se celebró el 20 de agosto de 2025 al 5 de febrero de 2026. Solo los dos mejores equipos avanzaron a las semifinales.