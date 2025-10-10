El club de lectura de Reese Witherspoon se asocia con WhatsApp

El club de lectura mensual de Reese Witherspoon se ha asociado con WhatsApp para conectarse con más lectores a nivel mundial.

Con la asociación, los miembros del Club de lectura de Reese pueden usar la aplicación de mensajería privada para charlar sobre las últimas selecciones del club de lectura, intercambiar notas de voz y discutir teorías de la trama con otros lectores.

«Reese’s Book Club se ha convertido en una fuerza cultural, seleccionando libros que traen alegría y defienden las voces de las mujeres», dijo Kristin Perla, vicepresidenta senior de marcas y asociaciones estratégicas de Hello Sunshine, en un comunicado. «WhatsApp le brinda a nuestra comunidad el espacio para mantenerse conectada, compartir su amor por la lectura y convertir los momentos de lectura en relaciones duraderas».

Los lectores pueden unirse al canal oficial del Reese’s Book Club a través de la plataforma para obtener actualizaciones en tiempo real, contenido exclusivo, notas de voz de los autores, fiestas mensuales de selección de libros y encuestas interactivas.

El canal también ofrecerá actualizaciones de Witherspoon en su gira por Estados Unidos a finales de este año para su nueva novela de suspenso que coescribió con Harlan Coben, «Gone Before Goodbye».

«WhatsApp es una parte integral para conectar a personas de todo el mundo, especialmente a través del amor por intereses compartidos», añadió Vivian Odior, directora global de marketing de WhatsApp. «Reese’s Book Club ha creado una comunidad apasionada y dedicada como nosotros, y estamos entusiasmados de ayudar a conectar a los lectores a un nivel más profundo que nunca a través de esta asociación».

WhatsApp también introducirá un centro comunitario para miembros de clubes de lectura en Nueva York, Los Ángeles, Nashville, Tennessee, Charleston, Carolina del Sur y St. Louis.

Los centros están diseñados para facilitar la conexión con otros amantes de los libros a nivel local, recibir anuncios y organizar y unirse a subgrupos relevantes para discutir cualquier tema, desde librerías locales hasta títulos de moda.

Desde que lanzó Reese’s Book Club en 2017, Witherspoon ha seleccionado más de 100 títulos dentro de su colección, incluidos «Little Fires Everywhere», «The Giver of Stars», «The Last Mrs. Parrish» y «Where the Crawdads Sing».

El club de lectura es parte de Hello Sunshine, que produce programas de televisión con y sin guión, largometrajes, series animadas, podcasts, narraciones de audio y series digitales.

Hello Sunshine es propiedad de Candle Media, la empresa de creación de medios dirigida por Kevin Mayer y Tom Staggs y respaldada por el negocio de capital privado de Blackstone.