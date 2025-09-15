Yakarta, Viva -Paris Saint-Germain (PSG) Cubra la clasificación Ligue 1 Después de mantener un récord perfecto en los cuatro partidos que se han jugado.

En el último partido, el equipo de Luis Enrique ganó una victoria por 2-0 sobre su lente invitada en Parc des Princes el domingo. Los dos goles de PSG en este partido fueron anotados por Bradley Barcola.

Esta victoria hace que el PSG recolecte 12 puntos de cuatro partidos. Lideran dos puntos sobre el club de jugadores Equipo nacional indonesio Calvin Verdonk, Lillequienes están invictos en segundo lugar.

El mismo Lille ganó una victoria dramática en su último partido, cuando derrotaron a Toulouse en el momento adicional en el estadio Pierre-Mauroy el domingo. El objetivo de Frank Magri al comienzo de la segunda mitad hizo que Lille se quedara atrás.

Sin embargo, la tarjeta roja obtenida por Alexis Vossah en el minuto 80 cambió todo. Con 10 jugadores, Toulosue no pudo resistir los ataques de Lille, hasta que finalmente el equipo local anotó a través de Nabil Bental y Ethan Mbappe en un tiempo adicional.

Estos resultados mantienen a Lille invicto en cuatro partidos, con tres victorias y una serie. Mientras tanto, en este partido, Verdonk había entrado en el escuadrón del partido, pero el equipo de Garuda se fue solo sentado en el banco.

Mientras tanto, completando las cinco clasificaciones principales, hay tres equipos que tienen nueve puntos. Estos tres equipos son Moncao, Lyon y Estrasburgo de EE. UU.

La Liga Francesa celebrará su partido de la quinta semana este fin de semana, abriendo con un partido entre Lyon contra Angers en el estadio Groupama el sábado (9/20) a las 01.45 WIB. (Hormiga)

