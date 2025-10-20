El clip de Patrick Mahomes se vuelve viral cuando los Chiefs derrotan a los Raiders en la semana 7

El Jefes de Kansas City avergonzó al rival de división Asaltantes de Las Vegas en la Semana 7, y para colmo de males, el mariscal de campo Patricio Mahomes Luego se volvió viral por un momento cuando hizo que la defensa contraria pareciera muy tonta.

NFL persona enterada Ari Meirov compartió un clip del momento en X durante el juego, y rápidamente explotó en las redes sociales. A las 9 p. m. (ET), la publicación ya superó los 48.000 me gusta y los 5,5 millones de visitas.

Patrick Mahomes en cuarta oportunidad: «Esto nunca funciona». Engaña a la defensa de los Raiders haciéndoles creer que no va a convocar la jugada… Procede a romper el balón y conseguir el primer intento. Brillante. pic.twitter.com/brt39TbSja —Ari Meirov (@MySportsUpdate) 19 de octubre de 2025

“Patrick Mahomes en cuarta oportunidad: ‘Esto [expletive] nunca [expletive] funciona», narró Meirov, citando a Mahomes. «Engaña a la defensa de los Raiders haciéndoles creer que no va a mandar la jugada… Procede a romper el balón y conseguir el primer intento. Brillante.»

Para explicarlo, cuando los mariscales de campo normalmente se alinean para trazar la línea defensiva fuera de juego con varios movimientos falsos del balón, eventualmente dejan que el reloj de juego llegue a cero y toman un tiempo muerto o un retraso en la penalización del juego.

En este caso, Mahomes actuó como si estuviera tratando de hacer saltar a los Raiders, solo para romperlo y rápidamente pasarle el balón al corredor. karem caza.

El hecho de que se pudiera escuchar muy claramente la actuación audaz de Mahomes (y su lenguaje soez) en un micrófono caliente hizo que el momento fuera mucho más divertido. Incluso el locutor y ex QB de la NFL Tony Romo no pudo evitar aparecer en vivo por televisión y estalló en carcajadas.

El mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, acredita los cameos interinos después del juego de trucos contra los Raiders

Después del juego, se le preguntó a Mahomes si realmente practicó las “travesuras” del cuarto intento contra los Raiders. Su respuesta fue tan divertida como el clip viral.

«Creo que proviene de todos mis comerciales de State Farm». Mahomes bromeó en el podio.

Después de reírse de su comentario, el mariscal de campo de los Chiefs explicó el origen real de la jugada.

“[Offensive coordinator Matt] De hecho, a Nagy se le ocurrió la idea», reveló Mahomes, y agregó: «Habíamos hablado de hacer el conteo difícil, tratar de sacar a los equipos del fuera de juego, y no recuerdo a quién vi hacerlo hace un par de años, y ellos habían dicho eso, así que pensé: voy a usar eso como parte de mi actuación para tratar de que la defensa se relaje un poco».

Mahomes también le dio crédito a su línea ofensiva y a Hunt por ejecutar la carrera después de su actuación teatral.