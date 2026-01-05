El clima extremo aumentará las reclamaciones de seguros a lo largo de 2025

Jacarta – Seguro desastre Desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la resiliencia financiera de la sociedad y el mundo empresarial en medio de un creciente crecimiento económico. clima extremo lo que provoca el riesgo de desastres naturales en Indonesia. Desde inundaciones, terremotos hasta incendios, todos estos riesgos muestran cada vez más una tendencia creciente tanto en términos de frecuencia como de gravedad de los acontecimientos.

El director técnico de operaciones de Indonesia Re, Delil Khairat, reveló que el aumento de los desastres naturales a lo largo de 2025 es una continuación de una tendencia que se ha desarrollado en los últimos años. En particular, los desastres hidrometeorológicos relacionados con el tiempo y el cambio climático son los principales contribuyentes al aumento de las reclamaciones de seguros.

«La frecuencia y gravedad de los desastres naturales, especialmente los relacionados con el clima, aumentan constantemente de año en año. A lo largo de 2025 registramos grandes siniestros comenzando en Yakarta y sus alrededores en marzo, luego Bali, y el pico se encuentra actualmente en la región de Sumatra», dijo Delil en su declaración, citada el lunes 5 de enero de 2025.

Se considera que las grandes inundaciones que azotaron Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental tienen una escala de reclamaciones muy significativa. Sin embargo, el proceso de cálculo de reclamaciones no se puede llevar a cabo rápidamente debido al acceso limitado en el campo.

«Las barreras de acceso para verificar y evaluar las pérdidas hacen que el proceso de siniestro sea más complejo. Incluso ahora, el equipo de siniestros y los peritos todavía enfrentan dificultades para ir directamente al lugar», explicó.

Delil añadió que si el monto del reclamo es muy grande, entonces el manejo no solo involucrará a compañías de seguros y reaseguros nacionales, sino también a reaseguros extranjeros.

Esto sucede porque la estructura de protección del riesgo de desastres generalmente involucra varios niveles de contratos, desde la póliza de seguro entre la compañía de seguros y el asegurado, los acuerdos de reaseguro con reaseguradores locales, hasta retrocesión con reaseguro global.

«Con una escala como ésta, los riesgos deben distribuirse internacionalmente para que se mantenga la estabilidad industrial», afirmó.

En cuanto a líneas de negocio, Delil proyecta que los seguros generales serán el sector más afectado por el desastre de las inundaciones, en comparación con los seguros de vida. Esto se debe principalmente a daños físicos a los activos.