El clima cálido facilita las emociones, ¿por qué?

Jacarta – Los últimos días el clima es caluroso afectó a varias regiones del país. En algunas zonas incluso se registraron temperaturas del aire que alcanzaron los 35 grados. Diputado de Meteorología BMKG Guswanto reveló las razones por las que se produce un clima cálido en varias regiones de Indonesia.

«¿Por qué parece caluroso ahora? Porque en el lado sur el sol ahora se ha desplazado hacia el sur de Indonesia. Esto también ha provocado que el crecimiento de las nubes de lluvia se vuelva raro en el sur», dijo a los medios de comunicación el pasado lunes 13 de octubre de 20025.

La falta de crecimiento de las nubes significa que no hay nubes que cubran la luz del sol para que se pueda sentir directamente. Esto hace que las temperaturas sean muy altas en varias regiones de Indonesia.

El calor que se ha producido recientemente en varias regiones de Indonesia no sólo provoca sensación de calor o sudor. Sin darnos cuenta, el calor también afecta la psicología de una persona, normalmente más fácilmente emoción o enojado. Entonces, ¿cómo aumenta la correlación entre calor y emoción?

Al lanzar la página de la Clínica Cleveland, el miércoles 15 de octubre de 2025, la psicóloga Susan Albers, PsyD, dijo que cuando hace calor, el cuerpo trabaja más duro para mantenerlo fresco. Esto crea estrés en el cuerpo, que libera cortisol, la hormona del estrés.

«Esto agota tu energía y tus recursos emocionales al pensar en los problemas de manera lógica», dijo.

El Dr. Albers dijo que las investigaciones muestran que durante las olas de calor, hay un aumento en las visitas a las salas de emergencia, los suicidios, la agresión y la violencia.

No sólo eso, el clima cálido también puede afectar la calidad del sueño de una persona, lo que en última instancia genera emociones. Esto se debe a que si no duermes lo suficiente, puedes sentirte más impaciente o irritable al día siguiente.

Entonces, ¿qué puedes hacer para mantener la calma? El Dr. Albers sugiere prestar atención a su estado de ánimo.

«Si te sientes irritado por el clima, te aconsejamos que te quedes en casa si es posible. Planifica actividades en climas cálidos. Haz ejercicio, habla de cosas difíciles o realiza tareas por la mañana o tarde por la noche. Esto te permitirá ahorrar energía y aprovechar el momento más fresco para no sobrecalentarte y tu estado de ánimo se mantenga estable», dijo.