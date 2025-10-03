El clásico mercado cinematográfico de Lyon se expande con IA, plataformas, alcance global

El internacional Mercado de cine clásico (MIFC), el único mercado del mundo dedicado a restaurar y promover películas patrimoniales, regresa a Lyon junto con el Festival de Cine de Lumière para su 13ª edición que se espera que atraiga un número récord de participantes.

«Todos nuestros indicadores han aumentado, tanto en términos de recién llegados como de participantes internacionales», dijo el co-head Anaïs Desrieux Variedad.

Tres invitados de honor de alto perfil subrayan el alcance global del festival: Andrea Kalas, vicepresidente de servicios de medios y archivos en Iron Mountain, Justine Ryst, el jefe de Francia de YouTube y Gaëtan Bruel, el nuevo jefe de la CNC de la Junta de Cine de Francia.

Otra señal de la creciente atracción del mercado proviene de Park Circus, con sede en el Reino Unido, que se une este año como socio oficial. La compañía maneja la distribución global de títulos de patrimonio para los principales estudios estadounidenses, así como las bibliotecas británicas y europeas. El CEO Douglas Davis se unirá a Pauline Saint-Hilaire de Studiocanal y Benoit Claro de Mk2 Films para una mesa redonda sobre la construcción de estrategias de distribución internacional para el cine patrimonial.

La tecnología sigue siendo un tema candente, especialmente el uso de IA en la preservación y restauración de películas clásicas, con un enfoque este año en subtitulación y doblaje. El debate reunirá al equipo de conservación de la película patrimonial Vectracom, Phont, una nueva empresa especializada en los llamados «subtitulación emocional» y representantes de los traductores.

«Nadie en la mesa se opone al progreso, pero el verdadero desafío es garantizar que esta innovación realmente califique como tal para todo el ecosistema», dijo Desrieux. El co-head Gérald Duchaussoy agregó «Los subtítulos no son neutrales: la subtitulación es una actividad creativa que da forma a cómo se entienden las películas».

Se exhibirán nuevas herramientas en Classics Innovation Corner, donde startups como PHONT, la plataforma de búsqueda y licencia de IA para la plataforma de licencia, y las películas CN orientadas a los distribuidores presentarán su tecnología.

Otro tema clave es el papel creciente de los servicios de transmisión en la circulación del cine del patrimonio, que Ryst seguramente abordará mientras destaca el vigésimo aniversario de YouTube.

«Hay una gran oferta de patrimonio en YouTube, con acceso a películas, archivos y programas dedicados a películas clásicas y creadores de contenido que involucran audiencias completamente nuevas», dijo Duchaussoy.

Los estudios de casos contarán antes, la nueva fusión de los streamers franceses Universciné y Filmo,, la plataforma de cine Heritage Lacinetek y el sitio de entretenimiento Allociné, que lanza un servicio dedicado, Asigniné Classique. «Gracias a estas plataformas, las películas no solo se están conservando, sino que se están reintroduciendo al público en la era digital», señaló Desrieux.

Desde las estrategias digitales hasta el acuerdo cara a cara, la circulación sigue siendo una prioridad para los organizadores, con iniciativas como el popular programa de nacimiento, ahora en su tercera edición. Los lanzamientos de exhibición, ya sea títulos recientemente restaurados que llevan la etiqueta de Lumière Classics o los trabajos en busca de socios de restauración para sesiones de 10 minutos seguidas de reuniones individuales destinadas a provocar acuerdos.

Hungría ofrece un ejemplo inspirador como país de honor gracias a su fuerte récord de la pista en preservación y circulación a través de eventos como el Budapest Classic Film Marathon. MIFC Regular György Ráduly, jefe del archivo de cine nacional húngaro, estará entre los invitados.

Otros destacados incluyen debates sobre el nuevo programa Agoraeu, la política patrimonial audiovisual de Europa y el poder de las retrospectivas curadas, con los homenajes de este año a Martin Ritt y Konrad Wolf que ilustran cómo las restauraciones impulsan una segunda vida en los teatros, festivales, televisión y plataformas. La Asociación de Expositores Artheuse de Francia, Afcae, que marca su 70 aniversario, examinará el futuro de la película clásica en la pantalla grande.

Como siempre, habrá las sesiones básicas del mercado, desde las vistas previas de los titulares de catálogo hasta las alineaciones de los distribuidores y eventos dedicados para los expositores.

El cine africano también se enfrentará con una exhibición de la nueva serie de podcast «Cineastes d’Afrique», celebrando a los pioneros del cine africano.

Mirando hacia el futuro, un nuevo taller de estudiantes europeos reunirá a unos 40 estudiantes de seis universidades para trabajar con profesionales en el campo del patrimonio. «Queremos ayudar a la próxima generación a construir conexiones que darán forma al futuro del sector», dijo Desrieux.

Para Duchaussoy, el taller refleja la misión más amplia del mercado: «Heritage Cinema no se trata solo de mirar hacia atrás», dijo. «Se trata de imaginar el futuro, con nuevos profesionales, nuevas tecnologías y nuevas audiencias».

Como Desrieux resumió, «Nuestro objetivo es darle al sector patrimonial un marco y perfil internacional más fuertes. Eso significa reunir a los jugadores, cuestionar nuestras prácticas y crear oportunidades comerciales reales en torno a la circulación de películas clásicas».

El MIFC funciona en Lyon durante el 14 de octubre al octubre. 17.