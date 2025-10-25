El Clásico, Jude Bellingham decidido a llevar al Real Madrid a vencer al Barcelona

Madrid, EN VIVO – Jugador real madrid Judas Bellingham decidido a llevar al Real Madrid al éxito El clásico contra FC Barcelona en la continuación de la Liga española 2025/2026 en el Estadio Santiago Bernabeu de Madrid, domingo (26/10).

Lea también: Kluivert observa a los niños jugar en Barcelona, ​​¿han dejado la selección de Indonesia?



«Queremos llevar el impulso ganador a los últimos partidos del Clásico», dijo Bellingham, citado el sábado en el sitio web oficial del Real Madrid en Yakarta.

Bellingham añadió que jugar en casa es una ventaja para los jugadores del Real Madrid.

Lea también: Marcus Rashford dijo después de marcar 2 goles cuando el Barcelona destruyó al Olympiacos



El futbolista de la selección inglesa también espera contar con el pleno y entusiasta apoyo de la afición de su club en el Bernabéu.

«Para los jugadores, el ambiente en el estadio fue extraordinario. Esperamos poder utilizar la energía de la afición para ganar el partido», dijo el centrocampista de 22 años.

Lea también: ¡En curso! Horario de TV y enlace de transmisión en vivo del Barcelona vs Olympiakos en la Liga de Campeones



De cara al partido contra el FC Barcelona, ​​el Real Madrid ha tenido una tendencia positiva en los últimos partidos, concretamente con cuatro victorias consecutivas.

La última vez que perdió fue cuando se enfrentó al Atlético de Madrid (2-5) en el partido de la Liga española 2025/20206, a finales de septiembre de 2025.

Este partido será especial para Xabi Alonso porque disputará su primer partido de un Clásico como entrenador de Los Blancos.

Cuando aún era jugador del Real Madrid, el técnico español participó en 20 partidos del Clásico con un balance de cinco victorias, seis empates y nueve derrotas.

Como líder de la clasificación de la Liga española esta temporada, el Real Madrid no quiere ceder su trono al Barcelona.

Actualmente, el Real Madrid ha sumado 24 puntos en nueve partidos con un balance de ocho victorias y una derrota.

Mientras tanto, el FC Barcelona ocupa el segundo lugar con 22 puntos en nueve partidos y registró siete victorias, un empate y una derrota. (Hormiga)