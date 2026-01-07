El clásico coreano ‘Take Care of My Cat’ adquirido por Kani Releasing

Distribuidor norteamericano Liberación de Kani ha asegurado los derechos de “Cuida a mi gato” de la compañía surcoreana Barunson E&A, que planea un regreso teatral del 25 aniversario en el verano de 2026.

El debut de Jeong en 2001 narra el año siguiente a la graduación de cinco amigos cercanos cuyos vínculos comienzan a fracturarse. El conjunto incluye a Lee Yo-won como Hae-joo, empleada en una firma de corretaje, y Ok Ji-young como Ji-young, una aspirante a artista que cuida la casa en ruinas de sus abuelos mientras alberga ambiciones de estudiar en el extranjero. Bae Doona ofrece un giro temprano como Tae-hee, una joven poco convencional que establece una conexión con un paciente con parálisis cerebral que escribe poesía. Lee Eun-sil y Lee Eun-ju interpretan a los gemelos Bi-ryu y Ohn-jo, que enfrentan discriminación debido a su herencia china en una nación mayoritariamente homogénea. El gato Tee-tee, perteneciente a Ji-young, se convierte en el hilo que aún une al grupo mientras navegan por su incierto futuro.

Filmado en Incheon, una ciudad portuaria industrial que sufre los fuertes efectos del sur CoreaGracias a su acelerada entrada en los mercados globales, el drama ha ganado reconocimiento como un hito del cine coreano. La narrativa examina la estratificación social, los vínculos de amistad y la distribución desigual de perspectivas a medida que los personajes pasan del mundo relativamente igualitario de la escuela a las realidades y decepciones más duras de la vida adulta.

«2001 fue el primer año del nuevo milenio y el estreno de esta película tiene un gran significado para mí. Quería mostrar que este tipo de mujeres existen en el mundo y no lo había visto antes en una película», dijo el director Jeong. “Escuchar que otro distribuidor lo lanzará en Norteamérica después de 25 años me hace increíblemente feliz”.

Ariel Esteban Cayer, cofundador y director artístico de Kani Releasing, calificó la película como la que la compañía ha tenido en mente desde sus inicios. «En retrospectiva, ahora se desarrolla con un notable sentido del tiempo y el lugar, operando a un nivel no muy diferente a, digamos, las películas de Edward Yang. Hace para Incheon y el vecino Seúl de todo lo que hizo para Taipei en los años 80», dijo Cayer.

La película llamó la atención como un éxito inesperado en su debut original y obtuvo lugares en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam de 2002 y en New Directors/New Films. Después de una presentación limitada en los cines estadounidenses hace más de dos décadas, el título ha tenido una exposición estadounidense mínima desde entonces.

La película se proyectará este mes en metrógrafo en la ciudad de Nueva York como parte del programa del teatro centrado en Bae, titulado «Doona, Doona, Doona». Bae protagonizó películas como “Linda Linda Linda” y “Next Sohee”, mientras que Lee Yo-won apareció en “Attack the Gas Station”.

Lanzado en 2021, Kani Releasing toma su nombre del trípode especializado de ángulo bajo que el director Yasujiro Ozu utilizó para filmar. La compañía se centra en ampliar la apreciación del cine asiático en América del Norte a través del estreno en cines de obras contemporáneas de talentos emergentes y títulos más antiguos redescubiertos.

Barunson E&A, que inició operaciones en 1996, se enfoca en respaldar proyectos que equilibren el potencial de taquilla con la calidad artística. El estreno de la productora en 2019, “Parasite”, logró un éxito sin precedentes para una película coreana, obteniendo el primer premio en Cannes y arrasando con cuatro premios de la Academia, incluidas las principales categorías de mejor película y mejor director.