¡El Clásico caliente! Federico Barba amenaza con ausentarse del Persib vs Persija, aquí tres fuertes razones

VIVA – Partido lleno de prestigio entre persib Bandung se defendió persia Yakarta seguramente volverá a atraer la atención del público del fútbol nacional. Este clásico duelo se presentará en la semana 17 de la Superliga 2025-2026 en el Estadio Gelora Bandung Lautan Api, el domingo (1/11/2026).

Sin embargo, antes del partido que a menudo se llama El Clásico Indonesia, Persib Bandung tiene el potencial de aparecer sin uno de sus defensores extranjeros. Federico Barba. El jugador italiano tiene dudas sobre saltar al campo en medio de fuertes rumores de un movimiento en el mercado de fichajes de mitad de temporada.

La situación de Barba estuvo en el foco de atención después de que surgieran diversos indicios que apuntaban a la posibilidad de la ausencia del jugador. Hay al menos tres razones principales por las que Barba tiene grandes posibilidades de no jugar en el partido contra Persija Jakarta.



Plantilla de Persib Bandung 2025

1. No participar en los entrenamientos con el equipo.

Las especulaciones sobre el futuro de Barba son cada vez más fuertes a pesar de que fue visto en el área del estadio Gelora Bandung Lautan Api el miércoles 7 de enero de 2026 por la tarde. Esta presencia generó sospechas de que el defensa volvería a los planes del equipo.

Sin embargo, a Barba no se le vio participando en el entrenamiento con la plantilla de Persib. Sólo se sometió a un programa de recuperación en la sala médica del equipo. Esta condición refuerza la sospecha de que su condición física aún no está en el nivel ideal para presentarse en partidos de alta intensidad.

2. Declaración en las redes sociales

El tema de la ausencia de Barba se volvió cada vez más popular luego de que surgiera una respuesta directa del jugador en las redes sociales. Barba respondió al comentario de un internauta que le pidió a Bobotoh que no tuviera más esperanzas en él.

«¡Estoy totalmente de acuerdo contigo! Persib necesita jugadores que realmente quieran quedarse aquí. Lo siento, pero debido a mis problemas familiares, mi mente no está aquí y necesito volver con ellos», dijo Barba.

Esta declaración dio lugar a la interpretación de que su atención y sus pensamientos ya no estaban completamente centrados en Persib Bandung, situación que sin duda fue una consideración importante para el equipo técnico.

3. Ausente en el último partido

Federico Barba no apareció anteriormente cuando Persib Bandung se enfrentó a Persik Kediri la semana pasada. El entrenador del Persib, Bojan Hodak, afirmó que la ausencia de Barba en ese momento se debía a problemas de lesión.