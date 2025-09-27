El circuito de Motegi es menos amigable con Marc Márquez

VIVA – Motogp Japón 2025 en el circuito Motegi presenta su propio drama para Marc Márquez. El corredor Ducati Lenovo había caído en la segunda sesión de entrenamiento gratuito (FP2), pero aumentó con una actuación brillante en la sesión calificación Hasta que aseguró con éxito la posición de inicio de la primera fila.

Leer también: Comentarios Francesco Bagnaia puede posicionar en la pole en el motogp japonés



Esta situación muestra fortaleza mental, así como su experiencia en superar una gran presión antes. carreras importante.



Ducati Racer, Marc Márquez

Leer también: UPS and Downs Marc Márquez por el título de Sabet con Ducati



En la sesión de FP2, Marc Márquez tuvo un accidente mientras intentaba presionar su motocicleta más profundamente. Perdió el control en una esquina rápida y se deslizó a la grava.

Este incidente había causado preocupación porque motor Dañado que debe ser evacuado por Marshal. Márquez parece frustrado, especialmente cuando la moto está casi al revés durante el proceso de evacuación.

Leer también: Esta nueva moto Ducati tiene un rendimiento similar a MotoGP



Aun así, todavía pudo terminar la sesión. Con un motor de respaldo, Márquez terminó FP2 en tercer lugar, un logro positivo dadas las condiciones que habían interrumpido el ritmo de su preparación.

Calificaciones: mentalidad de acero y rendimiento consistente

La caída en FP2 no rompió el espíritu de Márquez. Precisamente en la sesión de calificación, se desempeñó extraordinario al registrar un momento bastante rápido para ocupar la posición de la primera fila con Francesco Bagnaia y Joan Mir.

Márquez había grabado el mejor momento antes de ser finalmente superado por sus rivales. Sin embargo, lo más importante para él es el comienzo de la posición estratégica en la carrera principal.

A partir de la primera fila, se cree que le da una gran oportunidad para ganar el podio, incluso mantener la esperanza de la lucha por el título mundial.

Comentario de Márquez: Re -Confidence

En la entrevista después de la calificación, Marc Márquez admitió que un accidente en FP2 había afectado su mentalidad. Sin embargo, lentamente su confianza volvió a crecer.

«¡Nadie dijo que sería fácil! Pero para ser honesto, me siento mejor y mejor», dijo Márquez por Viva de Chocar Sábado 27 de septiembre de 2025.

Este comentario muestra que Márquez comenzó a redescubrir la conexión con su motocicleta. Sintió que era capaz de ajustar su estilo de carrera a la respuesta de la motocicleta Ducati, algo que era muy crucial en un circuito técnico como Motegi.

Gran objetivo: Grado mundial en Motegi

Más que solo la posición de inicio, Márquez está mirando los grandes resultados en Motegi. Afirmó que el objetivo principal era ganar el podio en la carrera principal y la carrera de sprint para asegurar los puntos máximos.

Márquez incluso tocó su competencia con su hermano menor, Alex Márquez, quien también parecía competitivo esta temporada. Según él, se debe lograr la diferencia mínima en los puntos para que la oportunidad de bloquear el título mundial pueda estar abierta en Japón.



Ducati Racer, Marc Márquez

Francesco Bagnaia puede ganar la pole, pero el éxito de Marc Márquez ocupa la primera fila después del accidente en FP2 es una prueba real de la mentalidad del campeón. Mostró que los obstáculos técnicos o los incidentes no podían socavar su determinación.

Con una posición de inicio estratégico, una actuación de motocicletas cada vez más estable y un gran espíritu para ganar el título mundial, el MotoGP 2025 japonés podría ser un punto de inflexión importante para Marc Márquez. Los fanáticos ciertamente esperan con ansias si puede cambiar esta primera fila al podio más alto de Motegi.