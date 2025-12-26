El cineasta neoyorquino de ‘Blank Generation’ tenía 76 años

Amós PoeEl cineasta underground de Nueva York que hizo una crónica de la escena punk y dirigió películas como “Blank Generation” y “Alphabet City”, murió el jueves de cáncer. Tenía 76 años.

Su esposa Claudia Summers publicó en su cuenta de Instagram el 25 de diciembre: «Amos tomó su último aliento hoy a las 3:33 pm, rodeado de sus seres queridos. ‘Adiós’ — AP».

Amigos como Kim Gordon y Jim Jarmusch le rindieron homenaje en su Instagram, y Jarmusch escribió “te quiero mucho”.

Nacido en Tel Aviv, se inició con el cortometraje musical “Night Lunch” con Roxy Music y David Bowie. “Blank Generation” de 1976 fue su segunda película, codirigida con el guitarrista Ivan Kral, y fue una de las primeras en narrar el floreciente movimiento punk rock en Nueva York. Filmado en parte en CBGB, contó con apariciones de Patti Smith, Talking Heads, Television, Richard Hell y Wayne County.

Pero Kral tomó el control de “Blank Generation” y varias de las otras películas de Poe después de un desacuerdo, reeditándolas y eliminando el nombre de Poe.

«Estoy tratando de ser mayor al respecto. Pero ellos están tratando de reescribir la historia», dijo Poe. el New York Times cuando descubrió lo que había sucedido.

Mientras el movimiento musical No Wave comenzaba en la ciudad, fue pionero en el concepto de cine No Wave, dirigiendo películas como “The Foreigner” con Debbie Harry y “Subway Riders” con Susan Tyrell, Robbie Coltrane y Cookie Mueller.

«Toda nuestra estética, o la forma en que la abordamos, era que no necesariamente era necesario tener el profesionalismo o la comprensión para hacer películas, había que tener la inspiración y la voluntad para dedicarse completamente a ello», dijo Poe a Reuters en 2011.

Poe también dirigió videos musicales para artistas como Anthrax y Run-DMC, así como el programa de televisión de acceso público “TV Party”, presentado por Chris Stein y Glenn O’Brien de Blondie.

Sus otras películas incluyen el documental de Steve Earle «Just an American Boy», «Triple Bogey on a Par Five Hole» con Philip Seymour Hoffman y «A Walk in the Park» de 2012.