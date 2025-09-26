El cineasta ganador del Emmy Joel Kachi Benson firma con cinético

Cinetic ha firmado cineasta Joel Kachi Benson para la gerencia y ayudará a lanzar una lista original de películas de no ficción.

Benson hizo historia este año convirtiéndose en el primer cineasta nigeriano en ganar un Emmy por dirigir el documental original de Disney, «Madu», ganando el premio por el destacado documental de las artes y la cultura.

«Este Emmy es una victoria para Nigeria, para África y para los narradores de cuentos en todas partes. Es una prueba de que nuestras historias importan, y cuando se cuentan con cuidado, pueden viajar y transformarse», dijo Benson.

«Madu» codirigió con el candidato de los Oscar Matt Ogens y producido por Hunting Lane, narra el camino notable de Anthony Madu desde una sensación viral en Lagos, cautivando al mundo con sus piruetas descalzos, hasta una beca en la prestigiosa escuela de ballet Elmhurst en la UK en la Reino Unido

Benson tiene su sede en Lagos, Nigeria, donde está implementando una lista original de proyectos de no ficción para audiencias globales. Dos están actualmente en desarrollo; El primero, un documental de largometraje sobre uno de los equipos de fútbol femenino más exitosos de África, el segundo documental de larga duración sobre las sorprendentes consecuencias de un secuestro.

El documental más reciente de Benson, «Mothers of Chibok», se estrenó en Doc NYC 2024 y actualmente está tocando en el circuito internacional del festival. La película mira a las mujeres cuyas hijas fueron secuestradas en los secuestros Chibok Boko Haram 2014. Es una secuela del documental inmersivo de Benson «Daughters of Chibok», que se estrenó en el 76º Festival de Cine de Venecia, donde ganó el Lion de Venecia por la mejor historia inmersiva. Benson es la primera persona del continente africano en ganar el premio en esa categoría.

«Historias como ‘Madu’ y ‘Madres de Chibok’ refuerzan mi creencia de que los documentales realmente pueden cambiar vidas», dijo Benson. «Nos permiten cerrar divisiones, fomentar la comprensión y amplificar las voces que necesitan ser escuchadas».

Impulsada por una creencia en el poder de la narración de historias africanas, Benson tiene la intención de crear un instituto de narración de historias en el primer tipo de su tipo en Lagos que se centra principalmente en equipar a los cineastas emergentes con habilidades prácticas en cine y narraciones de impacto. El Instituto servirá como incubadora y plataforma para que las historias africanas encuentren audiencias globales.