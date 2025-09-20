El cine Matta de Indonesia presenta una pizarra de seis películas en Busan Market

Matta Cinema Production, con sede en Yakarta, está comprando una pizarra de seis proyectos en el mercado de contenidos y cine asiáticos de Busan, con presupuestos que van desde $ 440,000 a $ 1.1 millones y los plazos de producción se extienden hasta 2028.

La compañía está presentando su alineación bajo el banner «Historias reales de Indonesia: Desde las raíces locales hasta la pantalla global ”en el evento Happy Hour de ACFM, buscando colaboración internacional mientras mantiene lo que el CEO y productor Nugroho Dewanto describe como un enfoque del 80% en el público indonesio.

La pieza central de la lista es una trilogía de dramas del crimen desarrollado en asociación con Tempo Media Group, la organización de medios de investigación más grande de Indonesia, fundada en 1971. Las tres películas adaptan casos reales de las investigaciones penales de Tempo, cada una con un presupuesto de $ 600,000 y está programado para la producción entre 2026-2028 en la compañía de producción de Pal8 Pal8, la compañía de producción de Tempo.

«The Doors of Kanjuruhan» dramatiza la tragedia del fútbol del estadio Kanjuruhan en Malang que mató a 131 personas debido al despliegue de gas lacrimógeno. La sinopsis describe la noche de ensueño de una familia joven en un derby de fútbol que se convierte en una pesadilla cuando los gases lacrimógenos y las puertas cerradas desencadenan una estampida de estadio mortal.

«The Longest Night» se basa en un caso de intimidación universitaria que llevó a la muerte de un estudiante de medicina en Semarang, luego de un joven residente de anestesiología atrapado en una brutal cultura de acoso que se eleva de un intento de suicidio de defenderse con evidencia.

«Village of the Hopefuls» aborda la crisis de juego en línea de Indonesia a través de la historia de tres vidas en una aldea con dificultades, un niño que anhela escapar de la pobreza, una mujer cargada de deber familiar y una futura salvaje para una nueva vida, hasta que el juego en línea amenaza con destruirlos a todos.

Pasar a la producción Sooner es «My Own Last Supper», una adaptación de una novela galardonada que ingresa a la producción en noviembre con un presupuesto de $ 480,000. La película sigue a un viudo de 76 años que reúne a sus hijos para una última cena, presentando una memoria oculta de amor, pérdida y las cicatrices de la historia antes de elegir el mar como su reunión con su esposa fallecida. La película será dirigida por Ismail Babseth, cuya característica anterior «Sara» tuvo su estreno mundial en Busan en 2023.

Dos proyectos adicionales están en desarrollo con Ruang Basbeth Bercerita, dirigido por Lyza Anggraheni, ganadora del Premio Taicca en el Proyecto de Pitching de la Escuela de Cine Asiático del año pasado. «Last Resort», escrito por el difunto Gertjan Zuilhof, ex programador del Festival Internacional de Cine Rotterdam, conlleva el presupuesto más alto de la pizarra a $ 1.2 millones. La película sigue a una madre soltera japonesa que construye un negocio ilícito de «turismo suicida» en una remota isla indonesia para darle a su hija una vida mejor, solo para que su mundo sea sacudido por la violencia, el amor y los fantasmas de su pasado.

«Los sabores inolvidables» se inspira en «Mustika Rasa», un libro de recetas de 1965 iniciado por el primer presidente de Indonesia, Soekarno, con un presupuesto de $ 720,000. La historia sigue a un joven oficial moderno asignado para dirigir el proyecto de libros de cocina que viaja en Indonesia para preservar su alma culinaria mientras navega por un amor frágil probado por las tormentas de 1965.

Matta Cinema Production, Tempo Media Group y Ruang Basbeth Bercerita exhiben en Pavilion Yakarta, organizado por el gobierno provincial de Yakarta y el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia.