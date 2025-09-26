El cine indonesio encabeza a Hollywood como productores de sostenibilidad de los ojos

Como Variedad reportado recientementeEl cine de Indonesia ha logrado una notable reversión del mercado, con películas locales que ahora ordenan la posición dominante de taquilla sobre las importaciones de Hollywood. Pero detrás de esas estadísticas se encuentra una historia más compleja de evolución creativa, toma de riesgos estratégicos y una industria que aprende a equilibrar la autenticidad local con las ambiciones globales.

Los arquitectos de esta transformación – IndonesiaLos productores: ahora están lidiando con cómo mantener el impulso mientras navegan todo, desde batallas de censura hasta el desafío de servir 400 películas listas para liberar a través de un sistema de distribución que solo puede manejar 150 anualmente.

Los números subrayan la escala del cambio. Las admisiones de año hasta la fecha en 2025 se encuentran en 55.8 millones para películas locales (63% de participación de mercado) contra 33.4 millones para importaciones (37%), para un total de 89.2 millones. Eso se basa en los 126 millones de admisiones de 2024 y los pronósticos de CinePoint de películas indonesias que alcanzan los 100 millones de admisiones anualmente para 2026, con un crecimiento general proyectado al 10% por año. Se espera que la producción de la película aumente de 152 títulos en 2024 a alrededor de 200 para 2028, mientras que el recuento de pantalla, ahora en 2.200, se proyecta que alcanzará los 2,700 para 2030. Sin embargo, las admisiones per cápita permanecen por debajo de 0.5, destacando el espacio para el crecimiento de la industria.

«Creo que la clave radica en la calidad de la narración y el valor de producción, independientemente del género», dice Edwin Nazir, presidente de la Asociación de Productores de Cine Indonesios (Aprofi). «En los últimos años, hemos visto un aumento en el lanzamiento de películas indonesias de alta calidad. Estas películas han atraído a audiencias más amplias debido a su calidad de narración y variación de género, incluidas la animación y las películas transversales como la comedia de terror y la acción dramática».

Shanty Harmayn, miembro de la junta asesora de Aprofi y jefe de entretenimiento base, apunta a películas como el éxito animado «Jumbo» y la historia de amor de ciencia ficción «dolorido» como prueba de que el público quiere más que fórmula. «Hay películas para muchos tipos de audiencia. Pero lo más importante, hay algunas películas que ofrecen algo nuevo y empujado límites», dice ella. También enfatiza una cuidadosa gestión de lanzamientos: «Necesitamos tener cuidado con cuántas películas se lanzan la misma semana, para que cada película tenga la mejor oportunidad de obtener su audiencia».

El ciclo de horror, durante mucho tiempo un elemento básico del cine indonesio, continúa pero con rendimientos decrecientes. «Si bien las películas de terror todavía están funcionando bien, no son tan fuertes como el año pasado, y las películas de drama parecen estar ganando popularidad nuevamente», señala Nazir. Harmayn agrega: «Hay un ciclo de tener demasiadas películas de terror y crea saturación. Pero luego el ciclo se rompe con una o dos películas que empujan los límites y ofrecen algo fresco, el ciclo comenzará de nuevo».

Para Yulia Evina BharaJefe de Relaciones Internacionales de Aprofi y fundador de Kawankawan Media, el principio central es la relevancia. «Necesitamos crear una película que sea relevante tanto para el mercado global y local», explica. Eso significa dirigirse a la audiencia joven y digitalmente nativa de Indonesia. «La generación Z y los jóvenes millennials son la audiencia principal», enfatiza Harmayn. «Las historias deben resonar con ellas y las estrategias de marketing también deben comprender cómo comunicarse con ellas, especialmente en el ámbito de los medios digitales».

Las plataformas de transmisión se han vuelto cruciales como flujo de ingresos y incubadora creativa. «Las plataformas de transmisión han influido positivamente en los hábitos de vista de películas de la audiencia, beneficiando a todo el ecosistema», dice Nazir. Harmayn los llama un canal secundario importante después de teatral, mientras que Bhara advierte que las plataformas deben apoyar la diversidad para evitar una sobresaturación: «Si las serpentinas no logran ver este impulso, predigo que nos sumergiremos en un mercado altamente saturado que podría resultar en la disminución de la confianza del mercado que inicialmente esperaba explotar».

La distribución, sin embargo, sigue siendo el enlace débil estructural. «A mediados de año, aproximadamente 400 películas estaban listas para el lanzamiento teatral; sin embargo, los cines indonesios están limitados a proyectar solo unas 150 películas anualmente debido al número limitado de pantallas disponibles», dice Bhara. Nazir agrega que los inversores están ansiosos por la producción, «pero la industria también necesita más jugadores en los sectores de distribución y exhibición, ya que todavía estamos subestimados».

Los productores tienen claro la necesidad de acción del gobierno. «Se deben construir más teatros, y estos teatros deben satisfacer la necesidad de diferentes tipos de mercado. Necesitamos teatros en pequeñas ciudades y grandes ciudades por igual», argumenta Bhara. Nazir pide un apoyo político consistente: «Es hora de que la industria cinematográfica de Indonesia tenga fondos de producción pública, incentivos fiscales o esquemas de reembolso y otras políticas que promoverán el crecimiento».

En la censura, Nazir señala un cambio alentador: «En los últimos años, hemos visto una mejora en cómo nuestra junta de censura ve películas. Ahora se centran más en la clasificación y están más abiertos al diálogo con los cineastas. Necesitamos garantizar que esta tendencia positiva continúe por lo que pueda transformarse completamente de un cuerpo de censura a un tablero de clasificaciones».

La coproducción se ha convertido en una estrategia definitoria. Los miembros de APROFI muestran varias coproducciones internacionales en el Festival Internacional de Cine de Busan. Harmayn cita «Mothernet», un proyecto en idioma indonesio dirigido por un malasio, filmado por un director de fotografía de Singapur y financiado con el apoyo de Singapur y Taiwán. Los créditos de Bhara incluyen la «autobiografía» de las coproducciones, «Tiger Strip», «si el clima está bien» y «The Fox King», mientras que Nazir destaca las colaboraciones con Corea a través de adaptaciones IP y acuerdos de cofinanciación. «Podemos anticipar proyectos más colaborativos que involucran a varios países asiáticos en los próximos años», dice.

El apetito de la inversión está aumentando, pero la sostenibilidad es la preocupación. «Hay más jugadores en el sector de la inversión, están buscando proyectos», dice Bhara. «El desafío es cómo mantener estas inversiones sostenibles. Necesitamos pagar la fe de los inversores asegurándose de que la industria del cine sea realmente lucrativa, para que no pierdan su fe e inviertan en otro lugar».

Mirando hacia el futuro, Bhara define el éxito como la construcción de infraestructura que coincide con la ambición creativa. «Podemos ir allí apoyando a nuestros cineastas que presentan historias diferentes y muy personales; al alentar las coproducciones internacionales con otros países para consolidar nuestra posición en la producción mundial de películas; y asegurarse de que la censura no elimine la brillantez de nuestros cineastas».

Harmayn agrega: «Desarrolle la calidad, la variedad, empujando los límites y la comprensión de nuestra audiencia y lo que es relevante para ellos». Nazir subraya el papel central del productor: «Dado que la industria está impulsada por el contenido, los productores juegan un papel crucial en la producción continua de contenido de alta calidad que atrae a audiencias más amplias, tanto a nivel local como internacional».

Como los datos del mercado rastreados por asociaciones como Jaff Market y CinePoint demuestran el éxito cuantitativo del cine de Indonesia, los productores que impulsan esta transformación se centran en desafíos cualitativos que determinarán si el auge actual se convierte en un movimiento cultural sostenible. Sus preocupaciones se extienden más allá de los recuentos de pantalla y las cifras de admisión a preguntas fundamentales sobre la libertad creativa, la equidad de distribución y el tipo de historias que el cine indonesio debería contar, ya que reclama su lugar en el escenario global.

Con 44 miembros de Aprofi influyentes, incluidos Mira Lesmana, Harmayn, Ifa Isfansyah, Dian Sastrowardoyo, Bhara y Nazir, liderando esta evolución creativa, el próximo capítulo del cine de Indonesia promete ser tanto sobre la ambición artística como el dominio del mercado.

Resulta que la revolución en el cine indonesio se está escribiendo no solo en los recibos de taquilla, sino en las elecciones creativas, las batallas de políticas y las innovaciones colaborativas de los productores que entienden que el éxito sostenible requiere algo más que vencer a Hollywood en su propio juego, requiere definir lo que la historia indonesia significa para el mundo.