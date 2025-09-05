El cine de los Balcanes aumenta los festivales de otoño después del año de banner para la región

Ha sido un año inusualmente fuerte para el cine de los Balcanes, con cineastas de la esquina sureste de Europa que luchan, a menudo contra viento y marea, para llevar sus historias a la pantalla, a pesar de los desafíos que van desde inquietud civil hasta el apoyo moribundo de los cuerpos de financiación respaldados por el estado.

Sin embargo, este año ha visto el regreso de los viejos maestros, como el provocador rumano Radu Jude («Drácula«), Y la aparición de voces frescas, como Urška Djukić de Eslovenia («Pequeñas chicas de problemas«), Junto con triunfos, incluido el director de Macedonia del Norte, Georgi M. Unkovski, el doble ganador del Premio Sundance»DJ Ahmet«Y el Docu-Drama ganador del Director de Rotterdam del director croata Igor Bezinović»¡Fiume Death!»

Ese impulso se ha llevado a los festivales de otoño, donde los directores de Macedonia del Norte Teona Strugar Mitevska («El hombre más feliz del mundo») y la dos veces nominada al Premio de la Academia Tamara Kotevska («»Tierra de la honey«) Ambos lanzaron sus últimos trabajos en el Festival de Cine de Venecia. Se unieron en el Lido por el veterano cineasta búlgaro Stephan Komandarev («Lecciones de Blaga«), Así como el director rumano Mihai Mincan (» al norte «), haciendo su segunda aparición en el festival. Mientras tanto, el Goran Stanković de Serbia, mejor conocido como el cocreador del drama galardonado con Canneseries.Sable» – estrena su debut como director de características» Nuestro Padre «en Toronto.

En un rincón frenético de Europa donde la estabilidad política y la incertidumbre son a menudo la norma, estos y otros cineastas continúan impulsando el cine regional a nuevas alturas. Lo más alentador de todo, una cosecha de directores de los Balcanes emergentes es «crear obras cada vez más atrevidas, especialmente con respecto a sus críticas sociales y políticas a los temas que van desde la religión, la familia, la política de género, hasta la corrupción a nivel estatal», según Dorota Lech, programador principal de la cadena de descubrimiento de Tiff.

Ese espíritu audaz se ha encontrado en películas como la entrada de la competencia Locarno del director serbio Ivana Mladenović «Hermana«Un retrato desenfrenado de un hastiado treinta y tantos años que alberga una obsesión con una estrella del pop envejecida, y la» Madre «de Mitevska, que el director describe como un»punk rock«Biopía protagonizada por Noomi Rapace como una joven madre Teresa.

Al abrir el Horizons Strand del Festival de Cine de Venecia, «Madre» muestra al futuro santo como la frustrada madre superior de un convento de Kolkata en espera de permiso del Vaticano para establecer su propia orden. En la lucha de Teresa contra la estructura de poder católica dominada por los hombres, Mitevska dice que vio algo de sí misma como cineasta emergente en los Balcanes, donde «Tomó años [for women] ser tomado en serio «.

Un director iconoclasta que, como Teresa, nació y criado en Skopje, Mitevska se encuentra entre los pioneros que allanaron el camino para una generación más joven de mujeres balcánicas detrás de la cámara. Elogiando la «audacia» de esos directores por reclamar «el derecho a decir» joder «, sin miedo», Mitevska insiste en que «siempre luchó por tener una parte igual en el mundo en el que vivimos», un sentimiento resonado en «Madre» por una Estrata de ojos acerados. «Soy una mujer en un sistema dirigido por hombres», se queja con su confesor. «Hombres, hombres, hombres».

El «nuestro padre» de Goran Stanković se estrena en el Festival de Cine de Toronto.

El patriarcado se cierne tan grande en el mundo enclaustrado de «Nuestro Padre», el fascinante debut de Goran Stanković que se estrena en la sección de descubrimiento en Toronto. La película sigue a un adicto en recuperación en un monasterio serbio aislado cuyo patriarca ortodoxo emplea métodos poco ortodoxos que a menudo son más extremos que efectivos para obtener resultados.

«Nuestro Padre», que se basa en eventos reales, es un estudio penetrante del poder autoritario y su abuso, un tema que habla directamente a nuestro momento histórico actual. «Cuando miras la mecánica de tal grupo y tal líder, creo que puedes dibujar paralelos a nuestra realidad contemporánea», dice Stanković. «Ya sea Serbia, ya se trate de todos estos países que tienen líderes fuertes que están mal utilizando la confianza de la gente y el uso del miedo».

Desde el año pasado, Serbia ha estado en medio de los disturbios civiles que comenzaron con las protestas de los estudiantes y ahora se ha ampliado a un movimiento más amplio contra el gobierno del presidente Aleksandar Vučić. Aunque «Nuestro Padre» fue escrito antes de que comenzaran esas protestas, el director dice que la película, sin embargo, aprovecha la energía de este momento crucial para su país. «Es una historia de advertencia», dice. «Pide acción».

La turbulencia ha tenido un impacto dramático en la producción de cine y televisión en Serbia, donde el centro de cine estatal canceló su última ronda de fondos, y donde Stanković dice que «toda la industria está en juego». Sin embargo, esa crisis es quizás emblemática de la realidad que enfrenta la mayoría de los cineastas en el sudeste de Europa, una región que Maša Marković, jefe del influyente frasco de la industria del Festival de Cine de Sarajevo, insiste en «siempre está en algún tipo de agitación».

La fortuna de las industrias individuales en los Balcanes a menudo se eleva y cae en «ciclos», dice Marković, pero «los cineastas en la región son muy [pro-active] Al encontrar nuevas formas de financiar películas «. La mayoría de las veces, agrega, «tienen que ser muy flexibles» para adaptarse a un panorama político cambiante.

Las industrias croatas y eslovenas disfrutan de períodos prolongados de estabilidad, mientras que Macedonia del Norte, reforzada por un cambio de liderazgo en su agencia de cine estatal, ha tenido un año de ruptura, con un trío de películas en festivales de clase A. Mientras tanto, Rumania ha tratado de corregir el barco después de varios años de mala gana en el Centro de Cine Rumano, y un montón de deudas no remuneradas de su programa de reembolso en efectivo de que el gobierno finalmente está cerca de establecerse en su totalidad.

«Milk Dientes» se estrenó en el Festival de Cine de Venecia.

El sistema parece estar de vuelta en la pistaPero Mihai Mincan, cuya última película, «Milk Dientes», se estrena en la barra lateral Orizzonti del Festival de Cine de Venecia, dice que todavía se siente «completamente sin apoyo por el estado rumano». Mientras que pequeños grupos de cineastas continúan trabajando en sus propias «pequeñas iglesias», como él lo describe, Mincan insiste: «No creo que tengamos una industria».

«Milk Dientes» se basa en la mayoría de edad del director al final de la era comunista en Rumania, así como el país estaba haciendo su transición incierta a la democracia, una vez que el director describe como «el momento más hermoso» de su vida.

«Había tanta esperanza en el aire», dice. «Teníamos expectativas y teníamos sueños, como lo hacen todos los jóvenes. Pero Rumania tiene este increíble talento para aplastar tus sueños muy rápido».

Eso es quizás en parte porque la caída del hombre fuerte, Nicolae Ceaușescu, que marcó el comienzo de la era democrática en Rumania, trajo consigo una prisa de la cabeza hacia un modelo turboalimentado de capitalismo cuyo impacto calamito y duradero se puede sentir, en Rumania, y en sus antiguos vecinos de la nave oriental, hasta el día de hoy.

Está allí en películas rumanas recientes, incluidas las «» de Mladenović «Hermana«Y el ganador del Premio Berlín 2024 de Jude»Continental ’25«, Así como en el estreno de Venecia de Stephan Komandarev» Hecho en la UE «, que sigue un brote de coronavirus en una taller de sudor búlgara. La película, ambientada en una ciudad provincial en lo que el director describe como» una de las regiones más pobres de Europa «, destaca lo que él llama una ethos bulgares de» trabajar hasta que cae y se está volviendo el director «.

Si los cineastas del sudeste de Europa están unidos por una historia común y una experiencia compartida de las dificultades de hoy, también se unen por un espíritu de unión: la mayoría de las películas que emergen de la región son coproducciones de varios países que dependen en gran medida de la colaboración con las naciones vecinas.

Aún así, el apoyo cultural para muchos países de la región está en declive, y Mincan señala que «es cada vez más difícil construir coproducciones». El director cree que los cineastas de los Balcanes deberían inspirarse en el movimiento indie estadounidense de los años 90, cuando directores como Jim Jarmusch, Kelly Reichardt y Quentin Tarantino hicieron «películas con mucha actitud que no les importaba … sobre el apoyo financiero».

Esa década revolucionaria, que Mincan señala produjo decenas de «películas súper bajas, [with] Los temas universales, hechos muy rápido sin mucho dinero «, dieron voz a los directores que estaban decididos a hacer sus películas, con o sin el apoyo del sistema de estudio.

Es un espíritu que funcionaría igual de bien a los cineastas de los Balcanes que están decididos a cumplir con la urgencia de este momento, con Mincan insistiendo: «Estamos viviendo en un mundo donde si tienes algo que decir, es importante decirlo ahora».