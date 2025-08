El cine cree que logra muchos elogios, denominado valor completo

Yakarta, Viva – Desde su transmisión el 24 de julio de 2025, película El partido de drama más grande en 2025: CREER – Destino, sueños, coraje inmediatamente roban la atención. La película Believe es el primer debut de una casa de producción feliz sin drama.

Leer también: Oki Rengga, Dicky Difie a Arafat Rianti, listo para sacudir el estómago a través de la película para que sea un artículo



Dirigida por Rahabi Mandra, Arwin Tri Wardhana y producida por Celerina Judisari, las estrellas de cine protagonizadas Ajil ídemMarthino Lio, Wafda Saifan, Adinda Thomas, Maudy Koesnaedi Y otros actores jóvenes que presentan una apariencia fuerte y emocional. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Believe cuenta el viaje de Agus (Ajil Ditto), un joven que creció con una herida interna porque sintió que nunca entendió a su padre, Serka Dedi (Wafda Saifan), un soldado de servicio en la operación de Seroja en 1975-1976, una de las operaciones militares históricas de Indeonesia en Timor Oriental. Agus miró al padre como una figura dura, fría y lejana emocionalmente.

Leer también: Kevin Julio interpretó a un director excéntrico en la película más actor, los resultados de la investigación del mundo real



Sin embargo, la trágica muerte del padre se convirtió en un punto de inflexión que abrió los ojos de Agus sobre el gran sacrificio escondido detrás del silencio de su padre. En sus esfuerzos por encontrar respuestas, Agus eligió el mismo camino que su padre, siendo un soldado, no para imitar, sino para entender quién era realmente su padre.

Esta película explora inteligentemente el tema de las heridas emocionales en la relación entre el padre y el hijo, así como cómo el trauma no resuelto puede dar forma a la identidad de uno. Agus, que originalmente estaba lleno de ira y confusión, descubrió que la forma de entender a su padre era enfrentar los mismos desafíos en el campo de batalla. Esta historia no se trata solo de coraje físico, sino también coraje emocional para perdonar, comprender y amar en silencio.

Leer también: Haru Blue Film Lyora: Espera al bebé, levanta la historia real de Meutya Hafid



Mukit Hendrayatno, ST, Comisionado de PT Etos Creative Indonesia, también comentó sobre esta película. Según él, la película cree que no solo presenta entretenimiento de calidad, sino que también desencadena el amor de la patria y el impulso de continuar trabajando.

«Esperamos que la generación más joven en el entorno de ethos, especialmente la Generación Z, que está llena de creatividad y energía, pueda inspirar y fortalecer su compromiso de dar sentido a cada paso de trabajo», dijo Mukit Hendryatno durante la sesión de observación junto con 1,999 empleados de Pt Etos Creative Indenia, simultáneamente en Jakarta Cinema, Purwokerto y Cilacap.

Como uno de los socios oficiales de medios en el lanzamiento de Believe, Ethos vio esta película no solo como un espectáculo, sino como un trabajo lleno de valores. Nombrado de la verdadera historia del comandante de TNI, el general Agus Subiyanto, Believe muestra la historia de liderazgo, lealtad y lucha desinteresada. Esta narración está en armonía con los valores de la empresa que defienden la integridad, la perseverancia y la contribución al progreso de la nación.

No solo ver la película, este evento es una invitación para revivir el significado del trabajo. En un mundo profesional cada vez más complejo, es importante que las personas no solo se centren en alcanzar números, sino que también fortalecen los valores sociales y los impactos del trabajo realizado.

La película Believe, que actualmente todavía se transmite en la pantalla grande y ha ganado premios en varios festivales internacionales, es un recordatorio de que el coraje se puede encontrar en diversas formas, incluido el coraje para cambiar, actuar y continuar moviéndose.

«Cuando el espíritu del nacionalismo se convierte en parte de la vida cotidiana, el trabajo ya no es solo llevar a cabo tareas, sino que se convierte en una forma tangible de amor y servicio comunitario», dijo.

«Creemos que todos son un guerrero en sus respectivos espacios. Al volver a encender el espíritu de creer, queremos fortalecer la creencia de que el futuro está formado por aquellos que creen y se atreven a dar el primer paso», concluyó Mukit Hendrayatno.