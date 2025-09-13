El cilindro de gas explotó en un puesto de alimentos en el área de gading de Kelapa, 6 personas resultaron heridas

Yakarta, Viva – La explosión supuestamente se debió a una fuga de cilindro de gas ocurrido en un puestos de comida En Ruko French Walk F03, Mall of Indonesia (Moi), Kelapa Gading, North Yakarta, jueves 11 de septiembre de 2025 de la mañana alrededor de las 04.50 Wib.

Este evento resultó en seis personas heridas.

Jefe de Sub Dirección de Relaciones Públicas de Penmas ofertas del metro de Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, confirmó el incidente.

«El evento de trabajo fue manejado por la estación de policía de Kelapa Gading. La explosión supuestamente se originó en la cocina en el segundo piso del puesto de comida», dijo Reonald, citado el sábado 13 de septiembre de 2025.

Basado en el testimonio de los testigos, se escuchó la explosión cuando el empleado estaba cocinando en el segundo piso.

Un testigo llamado MF que estaba en el primer piso escuchó un fuerte boom, luego vio uno víctimaAli, abajo con la condición de los pies lesionados.

Poco después, otra víctima, FAI, también cayó con una cara llena de aceite. El testigo dijo que el techo de mando en el segundo piso se derrumbó después de la explosión.

Luego trató de ayudar a otras víctimas, incluida una mujer y dos hombres, usando escaleras desde afuera para quitarlas a través de la ventana del segundo piso.

Ilustración: el equipo de Laboratorio Forense de la Policía Nacional investigó la explosión en la estación de servicio.

Un total de seis víctimas sufrieron quemaduras o lesiones físicas debido a las ruinas del techo. Consisten en cinco hombres y una mujer.

«Todas las víctimas han sido evacuadas y recibieron tratamiento médico. La causa exacta aún está bajo investigación, pero la acusación, mientras que la explosión proviene de una fuga de tubo de gas», dijo Reonald.

