Washington, Viva – apagado o cierre gobierno Estados Unidos de América tiene el potencial de causar una terminación masiva (despidos) y pérdidas al producto interno bruto (PIB) estatal de 15 mil millones de dólares estadounidenses (RP248 billones) por semana si continúa.

Leer también: Actualización de Ambrukan Musala Ponpes Al Khoziny: 45 personas asesinadas, 104 Felicitaciones



Director del Consejo Económico Nacional Casa blancaKevin Hassett en una entrevista con CNN, según lo informado por Ria Novosti, consideró que si el presidente decidiera que las negociaciones realmente tenían un callejón sin salida, entonces los despidos comenzarían.

«Pero creo que todos esperan que podamos comenzar un nuevo comienzo a principios de esta semana, y el Partido Demócrata puede ver que tiene sentido evitar tales despidos, para evitar pérdidas de 15 mil millones de dólares por semana, lo que según los asesores económicos dañará el PIB en caso de cerrar», dijo Hassett.

Leer también: La policía de Londres atrapa a cientos de partidarios de Palestine Action



Sin embargo, si el Partido Demócrata utiliza un enfoque sabio en el proceso de aprobación del presupuesto en el Senado, no habrá razón para hacer despidos, agregó Hassett.

El año fiscal 2024 terminó el 30 de septiembre, pero el Congreso aún no ha llegado a un acuerdo sobre el presupuesto para el año siguiente. Este punto muerto es causado por un conflicto feroz entre Partidos republicanos y demócratas en el Senado, donde los republicanos no tienen la mayoría necesaria.

Leer también: Komdigi Desenchufe el Tiktok Permitir congelado



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que si el Partido Demócrata aún rechazó el proyecto de ley de financiación temporal en el Senado, el Partido Republicano aprovecharía el cierre de este gobierno para mejorar la eficiencia del gobierno mediante despidos en miles de empleados. (Hormiga)