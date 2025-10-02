El cierre del gobierno hace que el director de ‘fue solo un accidente’ saltee a NYFF

Director iraní Jafar Panhi Tuve que omitir el Festival de Cine de Nueva York estreno de «Fue solo un accidente«Debido a que su visa no pudo procesarse a tiempo para la proyección del 2 de octubre. Además, el festival anunció que estaba cancelando una conversación del 3 de octubre entre Panahi y Martin Scorsese.

El culpable es el cierre del gobierno, que comenzó el 30 de septiembre después de que los líderes del Congreso no lograron llegar a un acuerdo de financiación. «Fue solo un accidente» sigue a AA Mechanic (Vahid Mobasseri), quien cree que se ha topado con el oficial de inteligencia (Ebrahim Azizi) que lo torturó. La película es la primera de Panahi desde que se encarceló durante varios meses en 2023 por criticar al gobierno iraní. Se le prohibió hacer películas durante 14 años y filmó su última producción en secreto. «Fue solo un accidente» debutó en el Festival de Cine de Cannes de este año, donde ganó la Palma d’Or. Ha sido seleccionado como la entrada de Francia para los Premios de la Academia.

Los productores franceses pudieron asistir al estreno de «Fue solo un accidente». En una introducción a la película, el director artístico de NYFF Dennis Lim rindió homenaje a Panahi. «Él es la persona que necesitamos en este momento», dijo.

Neon compró los derechos de distribución de América del Norte a «Fue solo un accidente». A pesar de enfrentar la represión en su país natal, Panahi es uno de los principales autores del mundo. Sus películas incluyen «The Circle», «Offside», «Esta no es una película» y «Taxi». Scorsese es el tema del «Sr. Scorsese», una serie de cinco partes sobre su trabajo de Rebecca Miller que se proyectará en NYFF.