El cierre del gobierno de los Estados Unidos comienza a medida que la nación enfrenta un nuevo período de incertidumbre







Como el reloj ha golpeado la medianoche en los Estados Unidos, el gobierno federal se cerró oficialmente después de un punto muerto Congreso No pudo pasar una medida de financiación para mantener las luces encendidas, y el Capitolio no tiene idea de lo que seguiría, informó CNN.

Este es el primer cierre del gobierno desde 2019.

Los líderes de ambos partidos son firmes privados y públicamente que no serán culpados por el lapso de financiación: los republicanos insisten en Demócrata Necesito simplemente aceptar extender la financiación actual durante otras siete semanas. Los demócratas se niegan a hacerlo sin concesiones importantes para prestar sus votos para aprobar cualquier medida de financiación en el Senado, según CNN.

Los líderes demócratas Hakeem Jeffries y Chuck Schumer están culpando directamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y a los republicanos.

«Después de meses de hacer la vida más difícil y más caro, Donald Trump y los republicanos ahora han cerrado el gobierno federal Porque no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense «, dijeron los líderes demócratas en una declaración conjunta.

Los senadores dejaron el Capitolio esta noche en un estado de profunda incertidumbre sobre cuánto tiempo podría durar el cierre. El Senado está en camino de votar nuevamente mañana por la mañana en el mismo plan de financiación del Partido Republicano, que los líderes republicanos han prometido poner en el piso día tras día hasta que los demócratas cedan y acuerden reabrir al gobierno.

El cierre de la gobierno federal significa que cientos de miles de empleados federales serán desprendidos, mientras que otros que se consideran esenciales tendrán que seguir informando para el trabajo, aunque a muchos no se les pagará hasta que finalice el impasse. Sin embargo, otros continuarán recolectando cheques de pago ya que sus trabajos no se financian a través de asignaciones anuales del Congreso, según CNN.

Cada cierre del gobierno difiere, pero típicamente las funciones que son críticas para proteger vidas y propiedades se consideran esenciales y permanecen abiertas. Las paradas anteriores cancelaron las audiencias de inmigración y retrasaron los préstamos federales a los compradores de viviendas y las pequeñas empresas, entre otros impactos, informó CNN.

