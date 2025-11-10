El cierre de Estados Unidos terminará pronto

Washington, VIVA – Presidente Estados Unidos de América (AS) Donald Triunfo Estados que cerraro el cierre de las actividades gubernamentales, terminará pronto, después de que el Partido Demócrata En el Senado de Estados Unidos se ha mostrado dispuesto a aceptar un paquete de proyectos de ley que podrían poner fin al cierre.

Lea también: ¡La economía estadounidense colapsa! El cierre de 40 días provoca pérdidas de 265 billones de IDR por semana



«Parece que el cierre terminará pronto», dijo Trump a los periodistas.

El Senado de Estados Unidos celebró el domingo una votación crucial sobre un proyecto de ley que pondría fin al cierre récord del gobierno federal sin extender los subsidios a la atención médica exigidos por los demócratas.

Lea también: Marca terrorista revocada por Estados Unidos; el presidente sirio al-Sharaa se reúne hoy con Trump en la Casa Blanca



Los senadores comenzaron a votar el domingo por la noche para impulsar un proyecto de ley de financiación provisional que ya había sido aprobado por la Cámara.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo que la legislación sería enmendada para combinar otras medidas de gasto a corto plazo con un paquete de tres proyectos de ley de asignaciones presupuestarias para todo el año.

Lea también: Tras 40 días de cierre del gobierno, el Congreso acuerda poner fin al cierre de EE.UU.



El paquete aún debe ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos y enviado a Donald Trump para su firma, un proceso que podría llevar varios días.

Hasta ahora, los demócratas del Senado se han resistido a los esfuerzos por reabrir el gobierno, con el objetivo de presionar a los republicanos para que acepten una extensión de los subsidios para el programa de salud de la Ley de Atención Médica Asequible, que expira a finales de año.

Richard Blumenthal, senador demócrata por Connecticut, dijo a los periodistas que votaría en contra de la medida de financiación, pero sugirió que podría haber suficiente apoyo demócrata para aprobarla.

«No estoy dispuesto a aceptar promesas vagas de celebrar una votación en una fecha no especificada sobre alguna medida vaga que amplíe el crédito fiscal para la asistencia sanitaria», dijo Blumenthal.

Se sabe que el nuevo año fiscal estadounidense que comenzó el 1 de octubre no puede continuar después de que el Congreso no aprobó el presupuesto y el gobierno no pudo funcionar.

El cierre dejó paralizadas las agencias gubernamentales por falta de presupuesto y este tipo de situaciones son comunes en Estados Unidos.

Trump ha dicho anteriormente que podría aprovechar la situación para llevar a cabo despidos masivos y recortes salariales.

Culpó a los demócratas del estancamiento presupuestario en el Congreso y su gabinete aprovechó la situación para eliminar programas que no gustaban a los republicanos.