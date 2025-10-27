El cierre de Estados Unidos continúa y el destino de los salarios de los funcionarios está en juego

Jacarta – Cierre parcial del gobierno de Estados Unidos o cerrar Estados Unidos, que ha entrado en el día 23, está haciendo que miles de funcionarios federales se enfrenten a una amarga realidad. Se rumorea que no recibirán su salario completo este fin de semana.

Esto se debe a que los esfuerzos del Senado para aprobar el proyecto de ley de pagos a los empleados (RUU) terminaron en un punto muerto el jueves, hora local. Tanto republicanos como demócratas se culparon mutuamente por esta situación, mientras la presión pública crecía a medida que muchos servicios públicos empezaban a verse interrumpidos.

Presidente Donald Trump También se dice que no participará mucho en las negociaciones y que en los próximos días realizará una visita a Asia.

En un informe de AP News del lunes 27 de octubre de 2025, el Partido Republicano rechazó la propuesta del Partido Demócrata que tiene como objetivo pagar a todos los empleados federales. Mientras tanto, el Partido Demócrata frustró la propuesta del Partido Republicano de pagar sólo a los empleados que continúen trabajando durante el período. cerrar.

El proyecto de ley republicano fue presentado por el senador Ron Johnson de Wisconsin. El proyecto de ley pagaría a los “trabajadores esenciales” que todavía deben trabajar durante cerrar ni en el futuro. «Esta legislación pondrá fin para siempre al castigo de los empleados federales como resultado de nuestra disfunción política», dijo Johnson.

Sin embargo, el Partido Demócrata cree que el borrador es injusto y tiene el potencial de otorgar demasiada autoridad a los ministros del gabinete para determinar quién recibe el pago. «Este proyecto de ley no es más que otra herramienta para que Trump perjudique a los empleados federales y a las familias estadounidenses y extienda el cierre todo el tiempo que quiera», dijo el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.

Los demócratas están impulsando otro proyecto de ley que pagaría a la mayoría de los empleados federales que enfrentan pérdidas de ingresos. «Parece que todos en esta sala están de acuerdo en que tenemos que pagar a los empleados federales», dijo el senador Gary Peters de Michigan.

Servicios públicos amenazados de parálisis



Ilustración de la economía de Estados Unidos

El hecho de que el Senado no haya logrado llegar a un acuerdo hace que la situación sobre el terreno sea aún más precaria. Los fondos para servicios esenciales como transporte, seguridad y asistencia social se están agotando.

El Ministro de Transporte, Sean Duffy, dijo que su mensaje a los controladores de tráfico aéreo durante cerrar es «ven a trabajar, incluso si no te pagan».