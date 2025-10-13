El cierre de EE. UU. continúa y Trump inicia despidos masivos de miles de funcionarios públicos

Jacarta – El cierre del gobierno de Estados Unidos, que dura ya más de una semana, está teniendo ahora graves consecuencias. El presidente estadounidense Donald Triunfo comenzar a implementar despidos (Despidos) ataques masivos contra miles de empleados federales.

En documentos judiciales presentados el viernes 10 de octubre de 2025, el gobierno de Estados Unidos dijo que alrededor de 4.200 empleados de al menos siete agencias habían comenzado a recibir cartas de despido. Esta medida fue confirmada por el asesor principal de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), Stephen Billy.

Explicó que los datos que se presentan actualmente son dinámicos y pueden cambiar, porque la situación en el terreno se está desarrollando muy rápidamente. Esto significa que es posible que aumente el número de empleados despedidos.

Presidente Donald Trump El mismo se mostró reacio a proporcionar cifras exactas cuando los periodistas le preguntaron sobre el número total de víctimas de despidos. Sólo dijo que las cifras “serán muy grandes” y culpó a los demócratas por el estancamiento político que condujo al cierre.

Mientras tanto, el director de la OMB, Russell Vought, confirmó que el proceso de despido había comenzado en varias agencias. Varias publicaciones en las redes sociales también muestran que varios empleados están empezando a recibir cartas oficiales de despido.

Lista de Instituciones Afectadas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según DarYo OPBLunes 13 de octubre de 2025, las siguientes instituciones gubernamentales son las más afectadas por esta política:

1. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) fue el más grande con entre 1.100 y 1.200 empleados despedidos. El portavoz del HHS, Andrew Nixon, dijo que los recortes fueron una consecuencia directa del cierre del gobierno liderado por los demócratas. Acusó a la administración Biden de crear una burocracia inflada, a pesar de que el HHS ya había reducido alrededor de 20.000 empleados mediante renuncias y jubilaciones voluntarias.

2. El Departamento de Educación despidió a unos 466 empleados. Las dos divisiones afectadas son la Oficina de Comunicaciones y Difusión y la Oficina de Educación Primaria y Secundaria. El sindicato alega que la medida se tomó sin tener en cuenta su impacto en los estudiantes y las familias de las comunidades de todo el país.

3. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) despidió a aproximadamente 442 empleados. El presidente del sindicato HUD, Antonio Gaines, dijo que la agencia está revisando el impacto de la decisión y buscando asesoramiento legal. Según HUD, los despidos se llevaron a cabo para alinear los programas de la agencia con las prioridades del gobierno y el presupuesto disponible.