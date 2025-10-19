El cielo es el límite, Fábregas elogia a Nico Paz después de que Como silenciara a la Juventus

VIVA – Entrenador Como 1907, Cesc Fábregasestá tomando ventaja después de que su equipo hizo gran historia en la Serie A. Como fue un éxito devastador Juventus 2-0 en el Stadio Giuseppe Sinigaglia, el domingo 19 de octubre de 2025 por la tarde, su primera victoria sobre la Anciana en más de 70 años.

Los dos goles de la victoria del Como los marcaron Marc-Oliver Kempf y una joven estrella sensacional Nico Pazquien tuvo un desempeño impresionante en primera línea.

Aunque no estuvo al margen por sanción, Fábregas siguió el partido y agradeció mucho a sus jugadores.

«Morata hizo todo lo que le pedí. A los delanteros normalmente se les juzga por los goles, pero yo no lo veo así. Él no ha marcado ningún gol, pero para mí ha demostrado la razón por la que lo trajimos a Como», dijo Fábregas a DAZN después del partido.

Fábregas también explicó los motivos de la ausencia de Assane Diao, de quien anteriormente se decía que regresaría después de una larga lesión.

«Diao no ha entrenado del todo con el equipo. Ha estado de baja entre seis y siete meses. Ganar sin él es increíble para el equipo, pero lo iremos recuperando poco a poco. A partir del martes volverá a entrenar con el grupo», afirmó el excentrocampista del Barcelona.

Mientras tanto, Nico Paz, que protagonizó la victoria sobre la Juventus con su hermoso gol, Fábregas no dudó en calificar al joven jugador como una potencial gran estrella del futuro.

«Nico es un campeón. Estoy tranquilo con su desarrollo. Si continúa jugando con este tipo de hambre y humildad, el cielo es el límite. Tiene todo el talento y la fuerza física», dijo Fábregas.

Esta victoria sobre la Juventus no sólo amplió la tendencia positiva de Como, sino que también reforzó la posición del equipo de Fábregas como una de las mayores sorpresas de la Serie A esta temporada.