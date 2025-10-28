El ciclón Montha se intensifica y se convierte en una tormenta ciclónica severa, dice el IMD







La tormenta ciclónica «Montha» sobre el centro-oeste de la Bahía de Bengala se movió de norte a noroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora durante las últimas seis horas y se intensificó hasta convertirse en una tormenta ciclónica severa a las 5:30 am del martes, dijo el Departamento Meteorológico de la India (IMD).

El sistema meteorológico estaba centrado a 190 km al sur al sureste de Machilipatnam, 270 km al sur al sureste de Kakinada y 340 km al sur al sureste de Vizag a las 5.30 am.

«La tormenta ciclónica Montha sobre el centro oeste Bahía de Bengala «Se movió hacia el noroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora durante las últimas seis horas (y) se intensificó hasta convertirse en una tormenta ciclónica severa y se centró a las 5:30 am a unos 190 kilómetros al sur al sureste de Machilipatnam», dijo el Departamento Meteorológico en un comunicado oficial.

Es probable que continúe moviéndose hacia el noroeste y cruce la costa de Andhra Pradesh entre Machilipatnam y Kalingapatnam alrededor de Kakinada durante la tarde y la noche del martes como una tormenta ciclónica severa con una velocidad máxima sostenida de viento de 90 a 100 kmph y ráfagas de 110 kmph.

El Departamento Meteorológico pronosticó fuertes lluvias en varios lugares del estado sureño bajo la influencia de Montha.

Montha significa flor fragante en idioma tailandés.

Varios distritos costeros de Andhra Pradesh y el sur Odishahacia donde se espera que se desplace el ciclón tras tocar tierra, ya han experimentado fuertes lluvias esta mañana.

El distrito Ganjam de Odisha informó mares agitados, fuertes vientos y lluvias, mientras que las lluvias azotaron Vijayawada en Andhra Pradesh debido al impacto del ciclón.

Chennai, Tamil Nadu, también recibió lluvias esta mañana. Según el IMD, es muy probable que se produzcan lluvias moderadas con tormentas eléctricas ligeras y relámpagos en algunos lugares sobre Chengalpattu, Chennai, Kancheepuram, KanniyakumariRanipet, Tenkasi, Thiruvallur, Thoothukkudi, Tirunelveli, Tirupathur, Tiruvannamalai, Vellore, Viluppuram, Virudhunagar hoy.

A medida que el ciclón Montha se acerca a la costa oriental, el Ministro Principal de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, ha ordenado a los funcionarios que tomen medidas inmediatas para salvaguardar vidas y minimizar los daños en las zonas costeras.

El Ministro Principal dio instrucciones a los recaudadores de distrito y a los superintendentes de policía para que «trasladaran sin demora a los residentes de las zonas costeras vulnerables a centros de rehabilitación».

El CM enfatizó la importancia de garantizar alimentos de alta calidad y agua potable en los centros de rehabilitación. También ordenó el nombramiento de funcionarios especiales para supervisar el funcionamiento de estos centros. «Deben tomarse precauciones para evitar la contaminación de agua potable«, dijo.

(Con aportes de Agencias)





