El choque fue activado por el conflicto del límite ri-timor brokado, un residente de NTT recibió un disparo

North Central Timor, Viva – Choque ocurrió entre los ciudadanos indonesios en la aldea de Inbate, el distrito de Bikomi Nilulat, el Regency Central de Timor del Norte (TTU) y los residentes del distrito de Oekusi, Leer Timoren el área borde Ambos países, lunes 25 de agosto de 2025.

Este incidente supuestamente fue relacionado con un cambio en las apuestas límite a la región de Oecusi Timor Leste de aproximadamente 12 hectáreas.

El choque tuvo lugar arrojando piedras y usando objetos afilados, causando que un ciudadano indonesio llamado Paulus Oki sufriera una herida de bala en el hombro derecho. Según los informes, Paul se evacúa al centro de salud más cercano en la vía fronteriza RI-Timor Leste para obtener tratamiento médico.

Paulus Oki residentes que resultaron heridos como resultado de enfrentamientos en la frontera de Timor Leste

El video que circula en las redes sociales muestra la atmósfera de enfrentamientos y residentes que se desafían mutuamente en el idioma local. Las fuerzas de seguridad de Timor Leste también parecían estar en guardia en la escena. Mientras tanto, varias imágenes muestran el proceso de tratamiento médico contra Paul Oki, quien resultó herido en la espalda.

Según la información recibida, la raíz del problema de conflicto proviene del desarrollo y el cambio de los límites que desencadena las tensiones entre los residentes en ambos lados de la frontera. Un residente en el video reveló que el cambio de estacas hizo que los residentes de la aldea de Inbate estuvieran en una posición conflictiva para causar víctimas de heridas de bala.

Anteriormente, el 17 de agosto de 2025, se produjo un incidente en la muerte de un ciudadano indonesio (WNI) de Belu Regency, NTTDebido a que los residentes de Timor le dispararon cuando cazan animales en la zona fronteriza de Timor Leste.

Aunque el incidente no estaba directamente relacionado con los recientes enfrentamientos, este lunes los eventos aumentaron la vigilancia y desencadenaron la coordinación entre la Embajada de Indonesia (KBRI) en Dili y las autoridades locales.

Hasta ahora, no ha habido una declaración oficial del aparato o el gobierno relacionado con los enfrentamientos que ocurrieron el lunes. El comisionado Pol Henry Novika Chandra, quien fue confirmado a través de WhatsApp, solo dijo que el equipo de policía todavía estaba en la escena para realizar un mayor manejo.

«Por favor, cuando el hermano menor del jefe de policía y el equipo todavía están en la escena del crimen», escribió el jefe de relaciones públicas de la Policía Regional de NTT, el comisionado senior Pol Henry a través de Whatsapp el lunes por la tarde.

La seguridad y la autoridad en ambos países continúan monitoreando la situación para evitar una mayor escalada de conflictos, así como tratar de aliviar las tensiones en el área fronteriza.

Informe: Jo Kenaru/ NTT