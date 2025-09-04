El chip de los Raiders Kelly reacciona al sorprendente jubilación de Amari Cooper

«Ahora es un jugador talentoso», dijo Las Vegas Raiders Coordinador ofensivo Chip Kelly en WR Amari Cooper. La ex estrella de los Raiders en Oakland anunció sus intenciones de retirarse de la NFL el jueves, el día del juego de apertura de la temporada de la liga entre los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys.

«Pero él llamó [Raiders head coach] Pete [Carroll] Esta mañana, tuvo una buena conversación con Pete, y creo que acaba de jugar «. Kelly continuó. «Pero aún se podía ver que el talento estaba allí».

Cooper volvió a firmar con los Raiders en un contrato de un año el 25 de agosto. Fue una reunión para Cooper, quien pasó los primeros tres años y medio con el equipo después de ser reclutado No. 4 en general fuera de Alabama en 2015. Fue cambiado a los Cowboys a mitad de la temporada 2018, firmando una extensión en Dallas antes de ser cambiado a los Browns en 2022.

En 2024, Cooper fue cambiado a los proyectos de ley en la fecha límite de comercio. Se había firmado durante todo el campamento de entrenamiento este año antes de aterrizar con los Raiders, aunque parece que ahora está contento de retirar a un miembro del equipo que originalmente lo reclutó.

Chip Kelly en lo que significa la jubilación de Amari Cooper para los Raiders de Las Vegas

«Todavía tenemos hoy, jueves, viernes, sesión de práctica del sábado antes de que tengamos que finalizar quién estaba despierto y quién estaba abajo», dijo Kelly, refiriéndose a las listas activas/inactivas del equipo en los días de juego. «Y no habíamos tomado ninguna decisión final sobre [Cooper] Voy a jugar en el primer juego o no en el primer juego «.

«Estaba entrenando con nosotros y consiguió representantes y todas esas otras cosas, pero era una cuestión de, por lo general, creo que para todos, no estás haciendo tu lista final de 46 hombres, o una lista de 48 hombres, hasta el sábado de todos modos. Así que no habíamos tenido ninguna discusión. Dijimos que vamos a pasar el miércoles, jueves, sábado, sábado, y luego determinaríamos quién estaba arriba y quién estaba abajo».

«Así que es desafortunado», concluyó Kelly, «porque creo que el mundo de él, creo que es un gran jugador de fútbol y ha tenido una carrera de la NFL. Pero él sabe en su corazón lo que quiere hacer. Así que le deseo lo mejor, siempre he sido un gran admirador suyo».

Legado de Amari Cooper en Las Vegas Raiders

En sus tres temporadas y media en Oakland, Cooper dejó una marca en la franquicia. Tuvo 72 recepciones para 1,070 yardas y seis touchdowns como novato, pisando su nombre en la liga de inmediato. Lo siguió con 83 atrapadas para 1,153 yardas y cinco touchdowns al año siguiente. Hizo dos Pro Bowls con los Raiders y fue nombrado No. 53 en la lista Top 100 de la NFL en 2017.

Cooper no ha sido el mismo jugador en las últimas temporadas que estaba en su mejor momento, todavía tuvo un impacto positivo en todas partes. Su pérdida será un golpe para un equipo de los Raiders que necesitaba su experiencia veterana y su liderazgo en un joven cuerpo de recepción.