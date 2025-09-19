El chip de los Raiders Kelly da fuertes palabras sobre el uso de Ashton Jeanty

En sus dos primeros juegos de la NFL, Las Vegas Raiders El corredor novato Ashton Jeanty aún no ha alcanzado 20 acarreos en un solo enfrentamiento. Grabó 19 intentos en la semana 1 victoria sobre la Patriotas de Nueva Inglaterra Pero vi que ese número cayó a solo 11 contra el Chargers de Los Ángeles en la semana 2.

Geany también No se ha apresurado a más de 50 yardas en un juego esta temporada, marcando un comienzo desafiante para su carrera en la NFL. Al abordar las preocupaciones sobre el uso limitado de Jeanty, el coordinador ofensivo de los Raiders, Chip Kelly, describió el plan del equipo para su joven corredor.

«Te encantaría que Ashton Jeanty jugara en todas las jugadas», dijo Kelly mientras hablaba con los medios el 18 de septiembre (H/T Nick Walters de KTNV). «Debes ser consciente de, en el transcurso de 17 juegos, si alguien lleva la pelota 30 veces por juego, solo tienen tantos acarreos en una temporada. Si los estás usando temprano, te lastimará tarde».

Los asaltantes tienen un plan para Jeanty de Ashon

Los comentarios de Kelly se alinean con lo que el entrenador en jefe de los Raiders, Pete Carroll, declaró recientemente, ya que el cuerpo técnico quiere facilitar la vida como un corredor en la NFL.

Como resultado, Carroll eliminó las preocupaciones sobre el juego de carrera después de las primeras dos semanas. En declaraciones a los periodistas después de la derrota del 15 de septiembre ante los Chargers, se le preguntó directamente a Carroll sobre la actuación de Aston Jeacty.

«Estamos comenzando» Carroll dijo después del juego. «Él está irrumpiendo en la NFL. Lo está resolviendo. Cuando tuvo 11 o algo acarreos, ya ha tenido 11. Obtendrá más. Eso vendrá. Vamos a tengo que correr el fútbol mejor que nosotros, de manera más efectiva.

«Tenemos que obtener más yardas; tenemos 50 o 60 yardas o algo por tierra, eso no es suficiente. Tenemos que obtener más que eso. Me gustaría ver eso tan bien como lo haría. El problema con él, tratando de conseguirle 25 acarreos o algo así, lo estamos rompiendo. Así que eso vendrá».

Las Vegas enfrentan críticas sobre el uso de Ashton Jeanty

Aunque los Raiders están cayendo un plan que puede mantener a Jeitty fresca a medida que avanza la temporada 2025, todavía hay críticos sobre la falta de apoyarse en el producto Boise State para poner en marcha su juego de carrera.

El ex corredor de pases de los Pittsburgh Steelers, James Harrison, llamó a los Raiders por no usar Jeanty lo suficiente, especialmente después de invertir la sexta selección general en el draft de la NFL 2025.

“Debes tener ayuda de tu línea ofensiva, por supuesto, pero necesitas para poder correr efectivamente la pelota» Harrison dijo en el podcast «Deebo & Joe». «No redactaste [Jeanty] Allí solo para entregarle la pelota 12 veces a la semana.

«Me gusta Geno, pero él no será ese mariscal de campo que se sentará allí y bombeará la pelota 40–50 veces por juego y piensa que eso será algo propicio para ustedes ganando».

Solo han pasado dos juegos en su carrera, y los Raiders ya se han encontrado con algunos de los más duro ejecutar defensas. El Comandantes de Washingtonquien fue dueño de la tercera defensa de la carrera en la NFL la temporada pasada, podría presentar a Jeanty con una oportunidad real finalmente romper.