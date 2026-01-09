El chimpancé mascota se vuelve loco en una película de asesinos de simios

“Primate”, que es una película básica y cotidiana sobre el chimpancé convertido en mono, comienza con un título solemne que nos informa que el primer caso registrado de “hidrofobia” (“miedo al agua”) fue en el año 2300 a.C. Luego arroja la bomba de que ahora se hace referencia a la hidrofobia. rabia. Todo muy siniestro, aunque esta pequeña lección de ciencia es en gran medida una tontería, ya que casi sugiere que la rabia es una enfermedad psicológica. (Víctimas de la rabia hacer Tengo hidrofobia, pero no es que eso sea rabia. es. Es una enfermedad viral.) En este punto, es posible que estés a punto de reírte, y ese es un buen lugar para comenzar mientras miras “Primate”, ya que la película es tan divertida como sólo puede serlo una repugnante película de terror basada en fórmulas pero medio inteligente. En este caso, nos reímos del enorme daño que puede causar un chimpancé que ha cedido a su bestia interior.

Es una premisa basura, pero el director de la película, Johannes Roberts (“47 Meters Down”), hace algo astuto. Hace que el chimpancé sea “real” en lugar de simplemente otro monstruo de suspenso y fantasía exagerado. “Primate” se desarrolla casi en su totalidad en una casa palaciega junto a un acantilado en Hawái, situada en el borde apartado de un bosque. Lucy (Johnny Sequoyah), que está en la universidad, es el personaje principal (en esencia, la última chica), que regresa a casa para visitar a su hermana adolescente, Erin (Gia Hunter), y a su célebre padre autor de ficción criminal, Adam, que es sordo (lo interpreta Troy Kotsur, el actor magnético de “Coda”). La madre de las niñas murió recientemente de cáncer, pero es una reunión mayormente cálida y feliz, el otro miembro de la familia es Ben, su chimpancé mascota, quien fue traído a casa por su mamá como parte de un experimento lingüístico.

Por un tiempo, Ben deambula con una camisa roja, agarrando un osito de peluche, comunicándose lindamente con palabras que ingresa en un teclado digital vocal (“Lucy regresó. Ben falló”). Sin embargo, resulta que ha sido mordido por una mangosta con el virus de la rabia y no tarda mucho en convertirse en un simio asesino. (En realidad, la película debería haber tomado un poco más de tiempo). Atrapa a Lucy, Erin y dos amigos en la piscina al fondo de la casa. Están a salvo en el agua, pero no pueden salir. Ben se mueve demasiado rápido, y tan pronto como le da un gran mordisco a la pierna de Erin, la película comienza a funcionar.

¿Es “Primate” una pieza de matadero hábilmente ejecutada? Mucho es así. Sin embargo, Ben, como slasher, representa un triunfo menor de efectos prácticos (lo interpreta Miguel Torres Umba con un traje de simio). Su sonrisa de chimpancé que se convierte en una mueca rechinante lo convierte en una figura de miedo tan efectiva como la mayoría de los asesinos enmascarados. Y parte de la espeluznante semicomedia de todo esto es que él es no malvado, no más que el tiburón en “Tiburón” o el rabioso San Bernardo en “Cujo” (que Roberts ha citado como su inspiración clave). Lo que queremos de esta película, y lo que ofrece “Primate”, es un caos organizado con una apreciación creativa de lo que puede hacer un chimpancé reducido a su identidad.

Toda la película podría ser una versión del capítulo sobre el chimpancé televisivo que se vuelve loco de “Nope” de Jordan Peele, una película que dejó la mayor parte de ese horror a la imaginación. “Primate” no deja nada a la imaginación, mientras Ben muerde, muerde, araña, arranca la cara de alguien y, en la pieza de resistencia de la película, le da a uno de los hermanos titulados que Lucy conoció en el avión justo lo que le espera, arrancándole la mandíbula con aterradora presteza. Tal vez porque el chimpancé es nuestro pariente animal más cercano y más desarrollado, es una patada recordar lo fuertes que son, no porque estén hechos de músculos, sino porque esos dedos de simio están conectados con el voluntad de la selva. Al principio, Lucy y los demás parecen personajes de interés (hay algunas escenas divertidas entre Adam de Kotsur y sus hijas), pero «Primate» termina reduciendo a sus humanos a carne en trajes de baño. Es parte del guiño de explotación de todo esto, al igual que la forma en que Ben sale de las sombras, lo que siempre hace en el momento justo para convertirnos en un mono.