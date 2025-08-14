El chico mágico del Real Madrid hizo un alboroto después de llamar a Messi el mejor jugador

VIVA – Momento de introducción Franco Mastantuono Como un nuevo jugador Real Madrid tiene lugar dulcemente mientras invita a la controversia. El adolescente mágico de Argentina fue presentado oficialmente por Los Blancos justo en su cumpleaños número 18, jueves 14 de agosto de 2025

Después de someterse a una prueba médica, Mastantonono firmó un contrato de seis años con el Real Madrid. El club gigante español derrotó con éxito a los campeones de la Liga de Campeones la temporada pasada, Paris Saint-Germain, en la búsqueda de su firma.

El propio presidente del club, Florentino Pérez, que presentó al jugador a los medios de comunicación, con uniforme numerado 30. Sin embargo, la atmósfera oficial de repente se calentó cuando Mastantuono abrió la boca sobre la figura que idolatraba.

«Para mí, Messi Es el mejor jugador del mundo «, dijo Mastantuono sin rodeos». No vi jugadores como Alfredo en Stefano, pero realmente los admiro. «

La declaración de repente hizo que la frente arrugó a los seguidores del Real Madrid. Entender, Lionel Messi durante 21 años para ser un símbolo de éxito BarcelonaLos Blancos enemigo mortal.

No una vez este Real Madrid se sorprendió por el reconocimiento de sus jugadores sobre Messi. En 2018, Federico Valverde incluso tuvo que «aclarar» sus palabras después de mencionar a Messi más poderoso que Cristiano Ronaldo, el gran ícono de Madrid.

En ese momento, Valverde se enderezó apresuradamente: «Era solo una broma sobre Messi y Ronaldo. Todos sabían que era de Madrid y siempre apoyaba a Cristiano, porque mostraba su calidad todos los días, partido tras partido. Si soy un Messi fanático, nunca firmaré un contrato con Real Madrid».

Ahora, el público está esperando si Mastantuono también tomará medidas similares para reducir la reacción de los fanáticos. Lo que está claro, su debut en el campo será una prueba, no solo una cuestión de habilidad, sino también cómo ganó los corazones de los partidarios de Los Blancos después de «violar» las reglas no escritas.