El Chelsea ha encontrado un sustituto para Enzo Maresca

VIVA – Chelsea comenzó a moverse para encontrar un reemplazo Enzo Maresca quien abandonó oficialmente Stamford Bridge a principios de año nuevo. Uno de los grandes nombres que actualmente están en el radar de los ‘blues’ es el técnico Newcastle United, Eddie Howe.

La marcha de Maresca puso fin a su mandato, que sólo duró 18 meses. Se dice que el entrenador de 45 años se separó del Chelsea después de una serie de diferencias de opinión con los máximos dirigentes del club.

Hasta el momento, el nombre Liam Rosenior está a cargo actualmente Estrasburgo llamado el candidato más fuerte. Además, el club de la Ligue 1 sigue en el mismo grupo propietario de BlueCo que el Chelsea.

Sin embargo, el informe de The Sunday Express reveló que Chelsea también se había acercado a Eddie Howe. Se afirmó que la dirección de los ‘bleus’ había establecido una comunicación inicial con representantes del técnico de 48 años.

Según se informa, el Chelsea realmente respeta la capacidad de Howe como entrenador. De hecho, si está dispuesto a mudarse a Londres, se dice que Howe recibirá un aumento salarial significativo en comparación con su contrato actual con el Newcastle United.

El propio Eddie Howe ha dirigido al Newcastle durante más de cuatro años. Hizo historia al llevar a los Magpies a su primer trofeo nacional en 70 años después de ganar la Copa Carabao la temporada pasada. Sin embargo, Howe todavía tiene un contrato a largo plazo con Newcastle por más de los próximos tres años.

Mientras tanto, Liam Rosenior volvió a recibir preguntas sobre su futuro después de que Estrasburgo empatara 1-1 contra el Niza en la Ligue 1. El técnico inglés no ha dado certezas sobre la posibilidad de pasar al Chelsea.

«No lo sé, para ser honesto. En la vida, nunca se sabe lo que va a pasar», dijo Rosenior.

«No hay conversaciones concretas. Sólo quiero centrarme en el equipo y en este club. Estrasburgo es un club extraordinario, con una ciudad y una gente fantásticas», añadió.

Esta situación hace que el Chelsea aún no haya determinado el rumbo final para el puesto de entrenador en jefe. Sin embargo, una cosa es segura: la dirección de los Blues está considerando opciones experimentadas para devolver la estabilidad y el rendimiento a Stamford Bridge.