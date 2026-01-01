El Chelsea despidió a Enzo Maresca pese a haber entregado dos trofeos

Londres, VIVA – Chelsea Comenzando 2026 con una gran decisión: despedir Enzo Maresca desde el puesto de entrenador en jefe. Esta confirmación se anunció directamente a través del sitio web oficial del club de la Premier League el jueves (1/1).

Antes de que se hiciera público el anuncio oficial, circulaban ampliamente informes sobre la posibilidad del despido de Maresca. Varios informes dicen que el técnico italiano ya no dirigirá a los ‘bleus’ cuando se enfrenten al Manchester City el domingo (4/1).

«El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca han finalizado oficialmente su colaboración. Durante su liderazgo en el club, Enzo logró llevar al equipo al éxito en la Conference League y en el Mundial de Clubes», escribió el Chelsea en un comunicado oficial subido a través de la cuenta de Instagram del club.

El Chelsea también agradeció la contribución de Maresca en la gestión del equipo. «Este logro seguirá siendo una parte importante de la historia de este club y nos gustaría agradecer a Maresca por su contribución al Chelsea», continúa el comunicado.

El Club cree que es necesario un cambio de entrenador para salvar la temporada. «Con una serie de objetivos importantes aún perseguidos en cuatro competiciones, incluidos los esfuerzos por clasificarse para la Liga de Campeones, Enzo y el club creen que estos cambios brindan la mejor oportunidad para que el equipo vuelva a encarrilar la temporada», añadió el Chelsea.

Enzo Maresca fue nombrado entrenador del Chelsea por primera vez en julio de 2024 con un contrato de cinco años. Sin embargo, su periplo inicial con los Blues no transcurrió sin problemas tras perder 0-2 ante el Manchester City en su partido de debut.

La primera victoria de Maresca con el Chelsea se produjo cuando el equipo del oeste de Londres masacró al Wolverhampton Wanderers con un aplastante marcador de 6-2. Con el tiempo, Maresca pudo lograr logros al llevar al Chelsea a ganar la Liga de Conferencia Europea en mayo de 2025 después de vencer al Real Betis por 4-1 en la final.

La cosa no se detuvo ahí, Maresca registró otro logro al ganar el título del Mundial de Clubes 2025 en julio de 2025 después de que el Chelsea venciera al París Saint-Germain (PSG) con un contundente marcador de 3-0 en el partido final.

Sin embargo, este hermoso período finalmente terminó después de que el Chelsea registrara siete partidos sin ganar en la Premier League. Esta serie de malos resultados se vio agravada por los rumores de un empeoramiento de las relaciones entre Maresca y la cúpula del club, que finalmente provocaron su despido a principios de 2026.