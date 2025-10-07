El chef Devina ganó el premio, el rey Aloy estaba enojado y su familia se convirtió al Islam

Yakarta, Viva – Chef Devina Hermawan Hasta que Helmy Yahya, que ganó con éxito un premio, atrajo inmediatamente la atención del lector. Inesperadamente, esta noticia se filmó inmediatamente en los rangos más populares, especialmente en el canal Viva Showbiz.

Historia hilarante Rey Aloy Los que estaban enojados cuando la familia invitó a convertir el Islam no fueron menos cazados. Sin mencionar el asunto Aisyahrani La foto de So -Called del Chef Devina sin permiso. El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares de Kanal Showbiz, edición martes 7 de octubre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Chef Devina Hermawan a Helmy Yahya, Indonesia Creative Awards 2025 presenta muchas figuras inspiradoras



El chef Devina y Helmy Yahya reciben premios.

El evento de premios de Indonesia Creative Awards (ICA) 2025 se llevó a cabo con éxito con un animado en uno de los hoteles de cinco estrellas en el centro de Yakarta el lunes 29 de septiembre de 2025.

Al evento inaugural, que se inició como una apreciación de los actores creativos indonesios, también asistieron varias figuras nacionales en todo el campo que se sumaron a la animada noche del premio.

El rey Aloy está enojado para que la familia pase al Islam: soy el jefe de la iglesia

El rey de Komika, Aloy, compartió una historia divertida pero significativa sobre su viaje para convertirse en un converso cuando presente en Podcast es bastante oficial con Oki Rengga, Bene Dion, Boris Bokir e Indra Jegel.

En la conversación casual, el rey Aloy reveló que venía de una familia china, y tenía un cristiano antes de que finalmente abrazara el Islam con su familia.

La respuesta de Aisyahrani se llama foto Nyomot sin permiso para vender: ¿Chef Devina Siomay Seller?

Aisyahrani respondió a la acusación de tomar fotos de la chef Devina Hermawan sin permiso para vender. Esto se reveló ya que la chef Devina Hermawan recibió muchos mensajes entrantes en su cuenta de redes sociales con respecto a la foto de Siomay del pollo utilizada sin permiso de la hermana de Syahrini, Aisyahrani.

De hecho, Aisyahrani en su cuenta de venta de alimentos en uno de los comercios electrónico fijó su propio logotipo de la marca en la imagen Siomay de la chef Devina Hermawan. Como si reconociera que la imagen es su producto original que vende.