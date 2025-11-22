El chat supuestamente filtrado revela la tensión de Inara Rusli con su esposa legal y habla de infidelidad

Jacarta – Rumores de supuesta infidelidad que arrastran nombres Inara Rusli La situación se volvió a calentar después de que surgieran una serie de conversaciones que supuestamente mostraban un enfrentamiento directo entre él y Wardatina Mawa, la esposa legal del empresario Insanul Fahmi.

Este caso surgió anteriormente después de que Wardatina denunciara a su marido e Inara a la policía de Metro Jaya, acusados ​​de infidelidad y adulterio. ¡Desplácese para obtener más información!

En medio de la atención pública al informe, circularon capturas de pantalla que mostraban conversaciones personales entre las dos mujeres. En la conversación, la figura conocida como Mawa parecía estar reprendiendo a Inara al mencionar la supuesta relación ilícita varios meses antes.

«Después me criticaron por el podcast de Kaká y luego esto con un amigo que decía que era cercano a un empresario, soltero, más joven que Kaká, solo reza para que se case, lo siento mucho. Esa es la posición en la que estás desde agosto, ¿no?». fue el supuesto mensaje de Mawa a Inara, citado el domingo 23 de noviembre de 2025.

Mientras tanto, se vio la cuenta que supuestamente era de Inara dando respuestas como si pidiera una aclaración directa y al mismo tiempo preguntando por qué fue bloqueada.

«Si miras los criterios, ¿qué te hace pensar que la gente cumple con estos criterios? Acabamos de reunirnos para tabayyun, cierto, pero mi cuenta fue bloqueada inmediatamente, ¿qué proceso quiero continuar?» Respondió Inara.

La siguiente conversación muestra la supuesta infidelidad negada por Inara. Destacó que su relación con Insanul se limita sólo a la cooperación profesional.

«Aquí no hay nadie persiguiéndose, puramente profesionales de negocios. Minimiza el drama. Lo que está claro es que si termino mi relación comercial con Insan, no seré yo quien pierda», supuestamente dijo Inara.

Sin embargo, otros chats difundidos también mostraron un rumbo más personal de la conversación. La figura referida como Inara parecía aludir a la condición de la casa de Wardatina e Insanul, incluso implicando que el problema había ocurrido mucho antes de que ella llegara.

«Me he sentido enferma durante mucho tiempo, desde antes de existir, así que simplemente me introspecciono e incluso si siento que está mal, está bien, no me afecta y no cambia los hechos existentes», explicó Inara.