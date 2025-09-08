El chat de Mees Hilgers y Erick Thohir, Elkan Baggott hizo una escena

Yakarta, Viva – Noticias sobre el presidente general de PSSI Erick Thohir con Mees Hilgers por teléfono, con respecto a la decisión de renunciar a Equipo nacional indonesio Conviértete en un lector cazado Viva Sport Durante el lunes 8 de septiembre de 2025.

Otra noticia es sobre Elkan Baggott que hizo una escena después de dar una respuesta a la victoria de Indonesia sobre Taiwán.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. Noticias de última hora: Prabowo oficialmente copot Menpora Dito



El gobernador de Yakarta Pramono Anung (izquierda) y Menpora Dito Ariotedjo (derecha)

Presidente General de Indonesia (Ret.) Prabowo Subianto se reenvía oficialmente en el gabinete rojo y blanco que dirige el lunes 8 de septiembre de 2025. Uno de ellos es el menpora dito ariotedjo.

4. Elkan Baggott hizo una escena después del equipo nacional indonesio Hajar Taiwán 6-0



Defensor del equipo nacional indonesio Elkan Baggott

Bek Ipswich Town, Elkan Baggott, respondiendo al final El equipo nacional indonesio que festejaba 6-0 goles sobre Taiwán en la jornada de la FIFA, el viernes 5 de septiembre de 2025. Aunque casi dos años no se disfrazaban de rojo y blanco, Elkan aparentemente aún prestó gran atención al progreso del equipo de Garuda.

3. Transmisión en vivo del equipo nacional indonesio contra el Líbano



Jugador del equipo nacional indonesio Foto : Entre fotos/sigid kurniawan/bar

El equipo nacional indonesio jugará el partido de prueba de la jornada de la FIFA contra el Líbano el lunes 8 de septiembre de 2026 por la noche. El siguiente es un horario de transmisión en vivo Indonesia vs Líbano. Este partido tendrá lugar en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya. Este partido se transmitirá en vivo a las 20:30 WIB.

2. Más popular: la fuerte advertencia de Gerald Vanenburg, ‘Raditya Dika’ trajo al equipo nacional paraguay a la Copa Mundial 2026



Miguel Almiron similar a Raditya Dika

Noticias sobre la fuerte advertencia del entrenador Gerald Vanenburg después de que el equipo nacional indonesio U 23 arrasó con el equipo nacional de Macao 5-0 en el partido de clasificación de la Copa Asiática U-23 2026 se convirtió en un lector cazado de Viva Sport durante la semana del 7 de septiembre de 2025.

Otra noticia es sobre el éxito del equipo nacional de Paraguay que avanzó con éxito a la Copa Mundial 2026. ¿Qué te sorprende? Precisamente Raditya Dika que consiguióFelicitaciones de los internautas. ¿Cómo?

1. Mees Hilgers Chat cuando el teléfono de Erick Thohir pidió renunciar al equipo nacional de Indonesia en la jornada de la FIFA



Jugador del equipo nacional indonesio, Mees Hilgers

El presidente de PSSI, Erick Thohir, finalmente habló sobre la decisión de Mees Hilgers de renunciar al equipo nacional indonesio en la agenda de la jornada de la FIFA septiembre de 2025. Erick confirmó que el defensor del FC Twente era S SYa se disculpa directamente.