El chat circulante supuestamente el esposo de Tasya Farasya se le debía al tileps de miles de millones de rupias

VIVA – En el medio de la demanda de divorcio propuesta Tasya farasya contra su marido Ahmad assegaf al Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el 12 de septiembre de 2025. Ahora los usuarios de las redes sociales están nuevamente sorprendidos por cuestiones relacionadas con la cifra de Ahmad Assegaf.

En la carga de la cuenta Tiktok @KucingPintarid, un chat de chat supuestamente habló sobre el esposo de Tasya Farasya, Ahmad Assegaf. En el chat, el remitente del mensaje decía que el esposo de Tasya Farasya supuestamente debía. No se detenga allí, también se sospecha que Ahmad Assegaf incrustó RP 23 mil millones.

«Su esposo XXSya debe + Nilep Kurleb 23m», dijo el mensaje terminó con el emoticón de Hot.

Mientras tanto, el destinatario del mensaje se sorprendió por lo que reveló el remitente del mensaje. Él mismo no creía el chat enviado por su colega.

«¿Hahhhh?

De repente, la carga estaba inmediatamente llena de usuarios de las redes sociales. No pocos de los que no creen esto, también hay quienes asocian este incidente con la construcción de la casa de Tasya Farasya hace algún tiempo.

«Prestando su casa ha sido 10 veces que Eid no ha surgido, realmente eres Ahmad», comentó los internautas.

«¿No dijo que el marido de Tasya es rico, ¿cómo es que el Nilep?» Los internautas preguntaron.

«A pesar de que Tasya dijo una vez ‘No corruptas, ya soy rico'», dijo otro.

«¿Nilep de qué? De su propia esposa? ¿Es del gobierno?», Preguntó otro.

En medio de las multitudes relacionadas con el hogar. Tasya Farasya eligió no comentar mucho. También solo decidió estar inactivo mientras estaba en las redes sociales. Esto fue revelado por Tasya Farasya el lunes 15 de septiembre de 2025 en sus historias de Instagram.

«Hacer un permiso para estar fuera de las redes sociales primero, ¿puedes? Perdón con todos los disturbios.