El cerebro de Bruce Willis está fallando «, dice la esposa en la entrevista de ABC News

Bruce Willis es «todavía muy móvil», más de tres años después de retirarse de la actuación debido a la afasia y dos años después de ser diagnosticado con demencia frontotemporal. La revelación fue realizada por su esposa, Emma Heming Willis, quien se sentó con Diane Sawyer de ABC News para una entrevista como parte de la nueva «Emma y Bruce Willis: el viaje inesperado».

«Bruce todavía es muy móvil. Bruce tiene una gran salud en general, ya sabes», dijo Heming Willis. «Es solo su cerebro lo que le está fallando … el lenguaje va y, ya sabes, hemos aprendido a adaptarnos. Y tenemos una forma de comunicarnos con él, que es una … forma diferente».

La familia del actor anunció en 2022 que Willis había recibido un diagnóstico de afasia. La afasia es un trastorno del lenguaje causado por el daño cerebral que afecta la capacidad de una persona para comunicarse. La familia anunció un año después, en febrero de 2023, el diagnóstico había evolucionado a la demencia frontotemporal, escribiendo en las redes sociales: «Si bien esto es doloroso, es un alivio finalmente tener un diagnóstico claro».

Heming Willis le dijo a Sawyer que se dio cuenta de que algo estaba mal con Bruce cuando comenzó a actuar «un poco más tranquilo» en entornos sociales a pesar de ser «muy hablador y muy comprometido».

«Cuando la familia se reunía, él se derretiría un poco», explicó. «Se sintió un poco eliminado, muy frío. No como Bruce, que es muy cálido y cariñoso. Ir en todo lo contrario fue alarmante y aterrador».

Tres años después, Heming Willis dijo que todavía hay «momentos» en los que brilla la personalidad de Bruce. Ella agregó: «No días, pero tenemos momentos. Es su risa, ¿verdad? Como, él tiene tal, como, una risa abundante. Y, ya sabes, a veces verás ese brillo en sus ojos, o esa sonrisa, y, ya sabes, solo tengo, como, transportado. Y es difícil de ver, porque tan rápido como aparecen esos momentos, luego va».

Heming Willis y otros miembros de la familia han utilizado las redes sociales en los últimos años para discutir el diagnóstico de Bruce. Rumer Willis, la hija mayor de Bruce y Demi Moore, Día marcado del padre en junio con una publicación emotiva en la que admitió «hoy es difícil».

«Siento un dolor profundo en mi pecho para hablar contigo y decirte todo lo que estoy haciendo y lo que está pasando en mi vida», escribió Rumer en un mensaje a Bruce en ese momento. «Para abrazarte y preguntarte sobre la vida y tus historias, luchas y éxitos. Desearía haberte hecho más preguntas mientras aún podrías contarme sobre todo. Pero sé que no querrás que esté triste hoy, así que intentaré agradecer que me recuerde a mí mismo la suerte que soy de que eres mi padre y que todavía estás conmigo y todavía puedo sostenerte y te abrazaré y te besaré y te frotaré la cabeza, puedo contarte historias».

La familia de Bruce, incluido Demi Moore, celebró su 70 cumpleaños A finales de marzo, publicando fotos raras del actor retirado en las redes sociales.

«Emma y Bruce Willis: The inesperado viaje» se estrena en ABC a las 8pm ET el 26 de agosto y se transmite al día siguiente en Hulu y Disney+. Heming Willis también ha escrito un libro sobre ser el cuidador de Bruce, «El viaje inesperado», que publica el 9 de septiembre.