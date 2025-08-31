Instituto de Cine de Doha CEO Fatma Hassan Alremaihi fue fisiado el sábado en la terraza en la azotea del Hotel Gritti Palace de Venecia donde recibió VariedadEl Premio al Logro de Cine Internacional de 2025, justo cuando los rayos de sol atravesaron nubes de luz en el evento de la tarde empacado.

«Quiero agradecerle a Su Excelencia Sheikha Al Mayassa, cuya creencia inquebrantable en el poder de la creatividad y el intercambio cultural ha dado forma a cada paso de nuestro viaje», dijo Alremaihi, quien en los últimos 15 años ha sido instrumental para convertir el DFI en una cornersona crucial de Oriente Medio y África del Norte (MENA) en la industria del cine de la región.

«Este premio refleja una misión colectiva que nos ha guiado durante los últimos 15 años: amplificar las voces árabes, nutrir el talento creativo y compartir historias no contadas con el mundo», agregó, y señaló que «no se trata solo de lo que hemos logrado, se trata de lo que aspiramos».

«En un momento en que la división y el malentendido con demasiada frecuencia dominan la narrativa, las voces de nuestra región son más vitales que nunca», continuó Alremaihi. «Este premio es un poderoso recordatorio de que nuestra misión importa y fortalece nuestra resolución de seguir empoderando voces importantes».

El DFI tiene un número récord de 12 películas compatibles que se estrenan en el Festival de Venecia. Incluyen la entrada de la competencia del director tunecino Kaouther Ben Hania «The Voice of Hind Rajab», sobre el asesinato de una niña palestina de 5 años que quedó varada en un automóvil que había sido atacado por las fuerzas israelíes en Gaza en 2024 y luego encontrada muerta. Al presentar la alineación en julio, el director artístico de Venecia, Alberto Barbera, lo describió como una película conmovedora que creía que «más impresionaría al público y los críticos».

Otros ejecutivos de DFI que asistieron al evento incluyeron al director de financiación cinematográfica del instituto y programas Hana Issa. También se vieron el director gerente del Festival del Mar Rojo Shivani Pandya, la cofundadora del Festival de Cine de Roma, Teresa Cavina, la comisionada de cine de Malta, Johann Grech, Tora Kim (K-Pops!), Directora del Festival de Cine de Taormina, Tiziana Rocca, y Rodolphe Ratzel, directora gerente del Director del Cartier South-Europe Europe.