El CEO de Sony dice que ‘el estudio’ tiene un poco de verdad, pero el descanso ‘es mierda de caballos’

Seth Rogen Hollywood satirizado con su serie Apple TV+ Comedy «El estudio«A principios de este año, en el que interpreta al jefe de una compañía de cine ficticia llamada Continental Studios. El espectáculo nominado al Emmy se burló de muchas figuras de Hollywood de la vida real y presentó a cineastas y actores que se interpretan a sí mismos, como Martin Scorsese, Olivia Wilde y muchas más. Tom Rothman está llamando a BS en algunos aspectos no tan precisos del exitoso programa.

Hablando con BuzónRothman dijo: «En cada uno de esos episodios, hay un núcleo de verdad brillante y cegadora, y eso es lo que hace una gran sátira. El programa es maravillosamente satírico. Además de ese núcleo, todo lo demás es una mierda de caballos. Tal vez algunos días, pero la mayoría de los días no somos imbéciles».

Agregó: «Lo tomé con el sentido del humor previsto. Cuando subí al escenario hace unos meses en Cinemacon, salí y dije: ‘¡Hola a todos, soy Seth Rogen!’ Lo cual fue bueno para una risa allí. [so]. La diferencia allí es que representa una gran cantidad de compromiso moral en la búsqueda de eso. Así no es realmente como es. La mayoría de las personas son personas como yo, que aman las películas, tienen mucha integridad y solo están tratando de hacer lo mejor que podamos «.

El personaje de Seth Rogen, el ejecutivo de Continental Studios, Matt Remick, es retratado como un amante de las películas que tiene que dejar de lado algunos de sus gustos personales para hacer películas en el Hollywood dominado por la transmisión IP. Los aspectos más destacados de la temporada 1 incluyen a Matt y su equipo desarrollando una película de Kool-Aid, dando comentarios duros a Ron Howard (jugando a sí mismo) y tropezando con hongos en Cinemacon, este último episodio probablemente es el menos realista del grupo.

Antes de que «el estudio» se estrenara, Rogen dijo que lo haría “Basan casi todas las cabezas de cada estudio importante durante todo el día a día «. Dijo que le dijeron: «» Esto es genial, pero muy traumático de ver «.

«Es realmente una industria que amamos», agregó Rogen. «Está escrito desde la perspectiva de las personas que no pueden negar que nuestros sueños se hayan hecho realidad debido a esta industria de muchas maneras, pero también es muy jodidamente frustrante y agravante. Constantemente ves a las personas tomar decisiones que son confusas y contrarias a su propio amor por el cine».

«The Studio» está nominado para varios EMMY, incluida la serie de comedia sobresaliente, actor principal en una comedia para Rogen y Mejor escritura y dirección de una serie de comedia, además de muchos otros.