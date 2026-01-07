El CEO de Roku habla sobre el transmisor barato y sin publicidad, la ‘primera película de éxito 100 % generada por IA’

Año fundador, presidente y director ejecutivo Antonio Madera tiene algunas predicciones importantes sobre el impacto pendiente de la IA generativa en Hollywood, incluido que la primera “película de éxito” 100% generada por IA se estrenará en los próximos tres años.

«No tengo idea de si hay una burbuja de inversión, pero sé que la IA va a ser enorme, y ya lo es», dijo Wood durante una conversación principal con VariedadLa coeditora en jefe Cynthia Littleton en el Cumbre de entretenimiento de variedades en CES Miércoles. «Por lo tanto, afectará a muchas industrias diferentes, pero en nuestra industria, reducirá el costo de producción de contenido. Predigo que dentro de los próximos tres años veremos la primera película exitosa 100% generada por IA, por ejemplo».

Wood fundó Roku en 2008 y desde entonces ha convertido a la empresa de tecnología en la plataforma de streaming más grande del mundo, con más del 50% de los hogares con banda ancha utilizando su servicio. Según Wood, Roku procesa el 40% de todos los flujos de streaming en EE.UU., Canadá, México, América Latina y el Reino Unido.

Con un negocio tan grande en juego, Wood está adoptando el potencial de la IA para optimizar la transmisión.

«La forma en que pienso al respecto se divide en tres grupos», dijo Wood durante VariedadCumbre CES en el Aria de Las Vegas. «Uno es simplemente las operaciones comerciales. ¿Cómo podemos hacer que nuestro negocio sea más eficiente mediante la adopción de IA? Lo hacemos de manera agresiva. Creo que las empresas que no lo hagan estarán en una seria desventaja competitiva; sus gastos operativos serán más altos que los de otros competidores. Así que estamos muy concentrados en ser más eficientes. En segundo lugar, usamos IA en todo nuestro producto: anuncios dirigidos, recomendaciones, todas estas son tecnologías basadas en IA. Eso es tradicionalmente IA basada en el aprendizaje automático, pero estamos trasladando todo eso a la IA generativa. Es como la próxima generación”.

Más allá del potencial positivo para las operaciones comerciales, Wood coincide con una opinión ampliamente extendida en la industria: la mayor forma en que la IA generativa impactará a la industria de los medios es reduciendo el costo de la creación de contenido.

«Creo que la gente subestima lo dramático que va a ser», dijo Wood. «Quiero decir, obviamente no creo que las personas vayan a ser reemplazadas. Los humanos siguen siendo la fuerza creativa detrás de la creación de contenido y programas exitosos, pero el costo se reducirá drásticamente y eso cambiará los modelos de negocios de muchas empresas. Así que estoy concentrado en cómo podemos aprovechar eso. Es una gran oportunidad para nosotros».

Actualmente, el enfoque principal de Roku es su negocio de plataformas, que incluye publicidad y suscripciones, que según Wood generó más de $ 4 mil millones en ingresos en 2025. Sin embargo, recientemente adquirió dos nuevos negocios que amplían su cartera y potencial de generación de dinero: el transmisor Howdy, de bajo costo y sin publicidad (que incluye una amplia biblioteca de contenido en lugar de los originales de Roku) y el servicio de canal incluido Frndly TV.

Para Howdy, Wood describe la oferta Howdy de $ 3 por mes como «no diseñada para reemplazar un servicio de transmisión importante como Netflix o Disney, está diseñada para ser un servicio complementario».

«La oportunidad para Howdy fue que, si solo miras lo que está sucediendo en el mundo del streaming con los servicios de streaming, se están volviendo cada vez más caros», dijo Wood. «Siguen subiendo los precios y siguen agregando cargas publicitarias cada vez mayores. Así que la parte del mercado donde realmente comenzó, bajo costo y sin publicidad, ya no existe. No hay servicios de streaming que atiendan esa porción del mercado. Esa es la oportunidad para Howdy. Cuesta tres dólares al mes y no hay publicidad y le está yendo extremadamente bien. Al igual que construimos el canal Roku usando el poder promocional de nuestra plataforma, eso es lo que estamos haciendo con Howdy. Lo estamos usando para hacer crecerlo. Pero Howdy tiene un atractivo muy amplio. Hay muchas personas en el mundo que quieren un servicio de streaming por 3 dólares al mes sin publicidad, así que comenzaremos con Roku, pero también lo sacaremos de la plataforma. Creo que será un negocio realmente grande.