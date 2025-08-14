El CEO de Mubi responde a la reacción sobre la inversión de Sequoia

Gravemente Fundador y CEO CAKAREL EFE ha escrito una carta emocional dirigida a la comunidad cinematográfica en respuesta a la reacción violenta que rodea al nuevo inversor de la compañía, Capital Sequoiay sus lazos con el ejército israelí.

Mubi, un distribuidor y productor Arthouse con la misión de defender las voces independientes en el cine, ha estado bajo fuego desde que obtuvo una inversión de $ 100 millones de Sequoia en mayo. Resulta que la cartera del Venture Capital Company con sede en Silicon Valley Incluye la startup de defensa Kela, que fue fundada por cuatro veteranos de unidades de inteligencia israelíes en respuesta a los ataques terroristas del 7 de octubre, junto con grandes jugadores como Apple, Zoom y Airbnb.

Sesenta y tres directores, incluidos Nadav Lapid, Ari Folman y Aki Kaurismäki, firmó una carta a principios de este mes Criticando a Mubi por su relación con Sequoia, alegando que el crecimiento financiero de Mubi está «ligado al genocidio en Gaza» y destaca el controvertido perfil del socio de Sequoia Shaun Maguire, quien ha sido acusado de publicaciones de medios sociales islamofóbicos.

Cakarel, quien nació en Turquía y estudió en los Estados Unidos, comenzó su carta al compartir su desesperación por los eventos «increíblemente trágicos y devastadores» en Gaza, la «pérdida de la vida civil, incluida miles de niños, la destrucción de los hogares, hospitales e instituciones culturales, y la orientación deliberada de la capacidad de una población completa para sobrevivir y prosperar».

«El inmenso sufrimiento, desplazamiento y hambre del pueblo palestino es una catástrofe humanitaria que debe terminar. Nos mantenemos firmemente contra la guerra y la tiranía en todas las formas, y en apoyo de la dignidad y la libertad de todas las personas», escribió Cakarel.

Luego negó las acusaciones de que Mubi es «cómplice en los eventos que ocurren en Gaza», explicando que «las ganancias que genera Mubi no financian ninguna otra compañía en la cartera de Sequoia».

«Nuestros rendimientos van a los socios limitados de Sequoia, instituciones como universidades, fundaciones y fondos de pensiones, no a otras empresas respaldadas por Sequoia como Kela», escribió. «Cualquier sugerencia de que nuestro trabajo esté conectado para financiar la guerra es simplemente falso».

Cakarel también destacó a Shaun Maguire y dijo que «no es socio de ninguno de los fondos que invirtieron en Mubi».

«No tiene ninguna participación con nuestra empresa operacionalmente, estratégicamente o en cualquier capacidad. No está en nuestra junta, no tiene relación con nuestro equipo y no desempeñó ningún papel en nuestra asociación con Sequoia», escribió Cakarel, y agregó que Mubi «ni apoya ni respalda las opiniones de Shaun» y «ha expresado nuestras fuertes preocupaciones sobre sus declaraciones públicas directamente a Sequoia».

Dado que Sequoia es un accionista minoritario, «no tiene supervisión ni autoridad sobre nuestra programación, decisiones editoriales o financieras», continuó.

Cakarel también ha tomado varias medidas para «garantizar la claridad sobre» el proceso de financiación de Mubi con el lanzamiento de una política ética de financiación e inversión y un Consejo Asesor de Artistas, que incluirá cineastas y «establecerán salvaguardas que separen los intereses de los inversores de las decisiones editoriales y de puesta en marcha».

Por último, Mubi está creando un Fondo de Artistas en Riesgo, que verá a las comisiones, residencias y proyectos de restauración de la compañía de «cineastas que trabajan bajo conflicto, desplazamiento o censura, incluidos los cineastas palestinos», en los próximos tres años.

Si bien está lidiado con la controversia sobre Sequoia en los últimos meses, Mubi desde su fundación en 2007 ha sido aclamada como un refugio para los narradores internacionales y los cineastas subversivos. El año pasado, canceló su festival internacional de cine en Turquía por preocupaciones sobre la censura local después de una de sus películas, fue prohibido «Queer» de Luca Guadagnino. Sin embargo, Cakarel le dijo Variedad Durante su entrevista de portada Esta primavera, la compañía no era conocida por hacer declaraciones políticas, ya que prefería dejar que su curación de películas hablara por sí misma.

Con los años, Mubi ha lanzado una serie de películas de cineastas iraní, palestinos y turcos, incluidos Jafar Panahi, Mohammad Rasoulof, Saeed Roustayi, Fatih Akin, Hany Abu-Assad, Haifaa al-Mansour y Elia Suleiman. Mubi también distribuyó «No otra tierra», el documental ganador del Oscar codirigido por un equipo de cineastas palestinos e israelíes, en los principales territorios europeos como Italia y Alemania.

Mubi también ha sido aplaudido por directores y productores independientes por favorecer los lanzamientos teatrales y darles plena transparencia sobre los ingresos. El año pasado, Mubi abordó «The Substance» de Coralie Fargeat después de que Universal dejó el proyecto poco antes del Festival de Cine de Cannes y lo llevó a ganar cinco nominaciones al Oscar y más de $ 83 millones en todo el mundo. A finales de este mes, Mubi asistirá al Festival de Cine de Venecia con varias películas anticipadas, incluida «La Grazia» de Paolo Sorrentino en la noche de apertura.

Lea la carta completa de Cakarel a continuación.

A nuestra comunidad,

Quiero agradecer a todos los que se han tomado el tiempo para llegar en las últimas semanas. Sus palabras, sus preguntas y sus inquietudes han sido escuchadas y tomadas en serio.

He pasado estas semanas en una profunda reflexión, hablando con nuestro equipo, cineastas, productores y socios de todo el mundo. Hemos estado explorando cómo tomar medidas reflexivas y decisivas mientras mantenemos los valores que siempre nos han guiado.

Lo que está sucediendo en Gaza es increíblemente trágico y devastador. La pérdida de la vida civil, incluidos miles de niños, la destrucción de hogares, hospitales e instituciones culturales, y la orientación deliberada de la capacidad de una población entera para sobrevivir y prosperar son inconcebibles. Condenamos todos los actos que dañan a civiles inocentes y reafirmamos el derecho de todas las personas a vivir en paz y seguridad. El inmenso sufrimiento, desplazamiento y hambre del pueblo palestino es una catástrofe humanitaria que debe terminar. Nos mantenemos firmemente contra la guerra y la tiranía en todas las formas, y en apoyo de la dignidad y la libertad de todas las personas.

También quiero aclarar nuestra relación con Sequoia Capital y Shaun Maguire. Después de la inversión de Sequoia, algunos han sugerido que somos cómplices en los eventos que ocurren en Gaza. Estas acusaciones están fundamentalmente en desacuerdo con los valores que tenemos como individuos y como empresa. Las ganancias que genera Mubi no financian ninguna otra compañía en la cartera de Sequoia. Nuestros rendimientos van a los socios limitados de Sequoia, instituciones como universidades, fundaciones y fondos de pensiones, no a otras empresas respaldadas por Sequoia como Kela. Cualquier sugerencia de que nuestro trabajo esté conectado para financiar la guerra es simplemente falso.

Shaun Maguire, el socio de Sequoia en el centro de gran parte de esta controversia, no es socio de ninguno de los fondos que invirtieron en Mubi. No tiene participación en nuestra empresa operacionalmente, estratégicamente o en ninguna capacidad. No está en nuestro tablero, no tiene relación con nuestro equipo y no desempeñó ningún papel en nuestra asociación con Sequoia. No apoyamos ni respaldamos las opiniones de Shaun, y hemos expresado nuestras fuertes preocupaciones sobre sus declaraciones públicas directamente a Sequoia.

Finalmente, como inversor minoritario, Sequoia tiene una participación mínima en Mubi. Como fundador y CEO, sigo siendo el mayor accionista y mantengo un control total sobre todas las decisiones comerciales y curatoriales. Sequoia no tiene supervisión ni autoridad sobre nuestra programación, editorial o decisiones financieras.

Dicho esto, reconocemos que cómo financiamos nuestro trabajo es importante, y estamos compartiendo iniciativas que estamos emprendiendo para garantizar una claridad sobre nuestro proceso de financiación en el futuro. Estamos formalizando un Financiación ética y política de inversión Eso establecerá criterios claros para futuros socios de financiación, establecerá salvaguardas que separen los intereses de los inversores de las decisiones editoriales y de puesta en marcha, y describiran un proceso para revisar y abordar cualquier inquietud que surja. La política se publicará el 15 de agosto de 2025 para consulta pública, invitando a los comentarios de los cineastas, artistas, audiencias, festivales, grupos de sociedad civil y todos los que se preocupan por la misión de Mubi. Revisaremos todas las presentaciones y publicaremos la política final el 15 de octubre de 2025.

También estamos formando un independiente Consejo Asesor de Artistasse establecerá antes del 15 de septiembre de 2025. Este grupo incluirá cineastas, artistas y voces culturales de diferentes regiones junto con un experto en diligencia de los derechos humanos. Aconsejará sobre la política ética de financiamiento e inversión, respaldará la política final y continuará de manera continua para proporcionar una guía independiente sobre asuntos relacionados con los valores y responsabilidades de Mubi.

Por separado, estamos ampliando nuestro apoyo a artistas en riesgo a través de un Fondo de Artistas en Riesgo. Durante los próximos tres años, financiaremos comisiones, residencias y proyectos de restauración administrados a la longitud de ARM por un panel independiente, centrándose en los cineastas que trabajan bajo conflicto, desplazamiento o censura, incluidos los cineastas palestinos. Los detalles completos se proporcionarán antes del 30 de octubre de 2025.

Sabemos que algunos en nuestra comunidad querrán que vayamos más allá, y otros pueden sentir que hemos ido demasiado lejos. Nuestra responsabilidad es proteger un espacio donde los cineastas y el público puedan reunirse. Eso significa ser transparente sobre cómo somos financiados, explícitos sobre cómo protegemos la independencia artística y humildes sobre lo que aún necesitamos aprender.

Mirando hacia el futuro, seguimos comprometidos con la misma misión que nos ha guiado durante los últimos 18 años: elevar el excelente cine y hacerlo accesible para el público de todo el mundo. Continuaremos defendiendo voces audaces y diversas, nos mantendremos fieles a los valores que nos definen y nos aseguraremos de que el cine excepcional llegue a la audiencia más amplia posible.

Calurosamente,

CAKAREL EFE

Fundador y CEO

Gravemente