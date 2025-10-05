El CEO de LinkedIn da una advertencia a los nuevos graduados, ¡debes dominar esta habilidad si no quieres que te queden atrás!

Yakarta, Viva – En el pasado, graduarse de una prestigiosa universidad era sinónimo de una brillante garantía profesional. Pero ahora, esa opinión comenzó a cambiar.

Ryan Roslansky, Director ejecutivo LinkedInEnfatizando la generación más joven de que los títulos académicos ya no son un determinante importante para conseguir un trabajo.

«El futuro del mundo del trabajo ya no es aquellos que tienen el título o estudio más prestigioso en las mejores universidades, sino para aquellos que son adaptativos, avanzados, listos para aprender y están listos para aprovechar estas herramientas», dijo Roslansky en una discusión sobre el papel de la inteligencia artificial (AI) En el mundo del trabajo, como se cita de India hoyDomingo 5 de octubre de 2025.

Según Roslansky, este cambio marca un gran cambio en el mercado laboral global. Los títulos de soltero siguen siendo importantes, pero las habilidades prácticas, especialmente relacionadas con la IA, ahora tienen un peso mayor.

Sugirió centrarse en la capacidad de adaptarse y el conocimiento. Especialmente en la era de la transformación de IA, donde varias industrias también cambiaron los estándares de reclutamiento.

«Este cambio realmente abre un campo de juego de una manera que nunca hemos visto antes», dijo Roslansky. La compañía ahora está buscando candidatos que puedan dominar rápidamente nuevas habilidades y adaptarse a los desarrollos tecnológicos.

La última encuesta de Microsoft muestra que el 71% de los líderes empresariales prefieren candidatos con habilidades de IA a pesar de su menos experiencia laboral, que los candidatos experimentados sin capacidades de IA. De hecho, el 66% del líder empresarial dijo que no emplearían a alguien que no tenía absolutamente ninguna experiencia de IA.

Los datos de LinkedIn muestran que las vacantes de empleo que exigen que la alfabetización de IA aumente en aproximadamente un 70% en solo un año. Esto hace que el conocimiento de la IA ya no sea un bono, sino requisitos básicos.

Las habilidades humanas siguen siendo un arma secreta

Aunque la experiencia técnica es importante, Roslansky enfatizó no olvidar suave habilidad. «Las personas que usan IA reemplazarán a los que no lo son, pero saber cómo hablar con Chatbot no es suficiente», dijo.

Las habilidades de comunicación, la empatía y la adaptación siguen siendo la clave del crecimiento profesional. «El componente humano en todo esto, para ser sincero, será un arma secreta de la mayoría de las personas. Entonces, empatía, comunicación, adaptación, la capacidad de hablar realmente con los demás. No olvides las habilidades humanas. Es importante tener éxito en lo que intentes lograr en el futuro».