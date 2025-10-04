El CEO de la Academia habla de amor ‘Estoy aquí’, esfuerzos de internacionalización

Bill KramerEl CEO de la Academia de Artes y Ciencias de la Cine, viajó a Brasil por primera vez para hablar en el Festival Internacional de Cine de Río de Janeiro junto con Meredith Shea, el oficial principal de membresía, impacto y la industria de la academia. El evento Masterclass marcó la primera visita oficial del ejecutivo al país, que ha solidificado su postura como una gran potencia global en los últimos años, un movimiento coronado con su primer Oscar para el largometraje internacional en «I’m Still Here» de Walter Salles en marzo.

El ejecutivo enfatizó su entusiasmo por estar en el país unos meses después del drama de historia de Sales sobre la dictadura militar de Brasil, una película que también obtuvo nominaciones a la Mejor Película y la Actriz para Fernanda Torres. «Ver la alegría, el amor y la emoción en Brasil y el mundo entero para que Fernanda y Walter solo aumentara nuestro prestigio», dijo.

El ejecutivo también destacó los esfuerzos de internacionalización de la academia. En la actualidad, el 20% de la membresía, que actualmente se encuentra en más de 11,000, es de fuera de los EE. UU. Hay 200 miembros latinoamericanos y 60 miembros brasileños en la actualidad, incluidos Salles, el director de la «Ciudad de Dios» Fernando Meirelles, el director de «Río» Carlos Saldanha y Festival de Cine de Río Directora del programa Ilda Santiago. «Somos cada vez más globales», agregó Kramer. «Este es uno de nuestros objetivos principales y la razón por la que estamos en Río».

Kramer también habló sobre la internacionalización de la producción cinematográfica, afirmando que «si se vuelve más difícil hacer una película en un país determinado, puedes [move the production] A Lisboa, Hungría, Vancouver, Río … »

En una entrevista para Globo mientras está en la ciudadKramer llamó al furor brasileño alrededor de «Estoy todavía aquí» fue «histórico». «Fue emocionante ver el crecimiento en nuestros canales de redes sociales y el aumento de la audiencia en América Latina. Fue increíble ver videos de personas deteniendo sus celebraciones de carnaval para ver los premios».

«Tenemos muchos seguidores nuevos de Brasil. Cuando Fernanda asistió a los Premios de Gobernadores, publicamos una foto de ella y explotó. Fue mucho compromiso, tanto amor, tanto apoyo y tantos comentarios en portugués. Estábamos extremadamente felices porque esto es lo que buscamos como una organización».

Brasil tiene la esperanza de una doble factura en el Oscar Este año, después de haber elegido recientemente el doble ganador de Kleber Mendonça Filho, «The Secret Agent» como su entrada para la característica internacional. En su revisión, Variedad El crítico Peter DeBuge calificó la película como un «excelente thriller de los 70», «deslumbrante» y elogió el «poderoso sentido del lugar» de la película.

Al final de su clase magistral del festival, Kramer evocó la famosa cita de «Casablanca» diciendo que creía que el momento era «el comienzo de una hermosa amistad» entre el Río Film Festival y la Academia.

El Festival Internacional de Cine de Río de Janeiro se extiende del 2 al 12 de octubre.