El CEO de Bungie de PlayStation, Pete Parsons, sale; Justin Truman se hace cargo

CEO desde hace mucho tiempo en PlayStation‘s Bungie, Pete Parsonsestá renunciando a su publicación en el desarrollador de videojuegos detrás de «Destiny 2» y el próximo «Maratón».

Parsons será reemplazado por el gerente general de «Destiny 2» y director de desarrollo de Bungie, Justin Truman, quien ha sido nombrado jefe de Bungie Studio. Las fuentes dicen Variedad Bungie ya no tendrá un CEO, y la posición de Truman es ahora el principal papel en la compañía Sonypowned.

«Después de más de dos décadas de ayudar a construir este increíble estudio, establecer la Fundación Bungie y crecientes comunidades inspiradoras en torno a nuestro trabajo, he decidido pasar la antorcha», dijo Parsons en un Publicación compartida en el sitio web de Bungie Jueves. «Este viaje ha sido el honor de su vida. Estoy profundamente orgulloso de los mundos que hemos construido juntos y los millones de jugadores que los llaman hogar, y sobre todo tengo el privilegio de la oportunidad de trabajar junto a las increíbles mentes de Bungie».

Bungie fue adquirido por PlayStation en julio de 2022.

El representante de PlayStation no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios el jueves.

Vea a continuación el mensaje completo de Parsons, seguido de una nota de Truman.

Un mensaje de Pete Parsons

A la comunidad bungie,

Después de más de dos décadas de ayudar a construir este increíble estudio, establecer la Fundación Bungie y crecer a las comunidades inspiradoras en torno a nuestro trabajo, he decidido pasar la antorcha. Este viaje ha sido el honor de su vida. Estoy profundamente orgulloso de los mundos que hemos construido y de los millones de jugadores que los llaman hogar, y sobre todo tengo el privilegio de la oportunidad de trabajar junto a las increíbles mentes de Bungie.

Cuando me pidieron que liderara a Bungie en 2015, mi objetivo era convertirnos en un estudio capaz de crear y mantener el entretenimiento icónico que abarca la generación. Hemos pasado por mucho juntos: lanzamos un nuevo capítulo audaz para Destiny, construimos una organización de operaciones en vivo envidiable e independiente capaz de crear y publicar sus propios juegos, y nos unimos a la increíble familia en Sony Entretenimiento interactivo.

Hoy marca el momento adecuado para un nuevo comienzo. El futuro de Bungie estará en manos de una nueva generación de líderes, y estoy encantado de anunciar que Justin Truman entrará en el liderazgo como el nuevo jefe de estudio de Bungie.

He trabajado junto a Justin durante muchos años. Su pasión por nuestros juegos, nuestro equipo y nuestros jugadores es inigualable. Como líder en ingeniería, producción y diseño, y más recientemente como gerente general de Destiny 2 y nuestro director de desarrollo, ha sido fundamental para dar vida a algunos de los momentos más memorables en la historia de Bungie. Él vive y respira este estudio, y tengo plena confianza en que él es la persona adecuada para llevar a Bungie hacia adelante.

Gracias por ser la mejor y más apasionada comunidad en los juegos. Ha sido un privilegio servirle. En cuanto a mí, seré la segunda estrella a la derecha y directamente hasta la mañana.

Un mensaje de Justin Truman

En los 15 años que he sido desarrollador en Bungie, he usado muchos sombreros diferentes.

Como ingeniero, escribí algún código del que estoy realmente orgulloso para nuestro arma, habilidades y redes originales en Destiny 1. Como diseñador, ayudé a elaborar muchos de nuestros sistemas de Destiny 2 (incluidos algunos de los sistemas de fin de juego, me equivocé terriblemente en el lanzamiento de Destiny 2). Como productor, ayudé a nuestro equipo a construir y desplegar las primeras temporadas de Destiny. Más recientemente, he ayudado con nuestra estrategia general de talento como director de desarrollo, y he estado ayudando al equipo de maratón a medida que construimos nuestro próximo mundo.

En todos estos diferentes roles, el propósito de Bungie se ha mantenido claro: «Creamos mundos que inspiran la amistad».

Cuando estamos en nuestro mejor momento, creamos esos mundos junto a usted, nuestra comunidad de jugadores, y construimos algo que importa. Algo que vale la pena tu tiempo, tu pasión y tu inversión en nosotros. Algo que he aprendido, con suerte, exagerados.

También he sido parte de estos esfuerzos en Bungie cuando tal vez no hemos estado en nuestro mejor momento. Cuando nos hemos tropezado y nos hemos dado cuenta al escuchar a nuestra comunidad que nos habíamos perdido la marca. Sé que personalmente aprendí mucho a lo largo de los años, al igual que todos nosotros aquí, de esas conversaciones.

Estoy comprometido a apoyar y trabajar junto a todos los miembros del equipo aquí mientras continuamos vertiendo nuestros corazones y almas en estos mundos. Mundos que amamos, y que esperamos haber valido la pena tu tiempo y tu pasión. Porque, en última instancia, esos mundos solo existen y prosperan contigo en ellos.

Estamos trabajando duro en este momento haciendo eso, tanto con Marathon como con Destiny. Actualmente estamos dirigidos, pero tendremos más para mostrarle en estos dos mundos a finales de este año.

Para terminar, sé que puedo hablar por todo Bungie cuando digo:

Aprecio su pasión, su perspectiva y el tiempo que pasa con nosotros.

Para audacia a Astra,

Justin Truman

Cabeza de estudio, bungie