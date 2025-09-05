





El CEO de Apple, Tim Cook, anunció el jueves la apertura de dos nuevos Tiendas de manzana en India, ubicado en Bangalore y Pune.

Con este lanzamiento, Apple ahora tiene cuatro tiendas oficiales en el país. Los dos primeros fueron Apple BKC en Mumbai y Apple Saket en Delhi, seguido de la recién anunciada Apple Hebbal en Bangalore y Apple Koregaon Park en Pune.

Llevando a la plataforma de redes sociales X, Cook dijo: «¡Saluda a Apple Hebbal en Bengaluru y Apple Koregaon Park en Pune! Estamos encantados de continuar trayendo lo mejor de Apple a los clientes de toda la India en estas dos nuevas tiendas».

El anuncio se produce en el contexto de las negociaciones comerciales en curso entre India y el Estados Unidos.

El ministro de Asuntos Externos, S Jaishankar, en mayo había dicho que las conversaciones comerciales aún estaban en marcha, enfatizando que cualquier acuerdo debe ser mutuamente beneficioso.

«En los comentarios comerciales. Permítanme decir esto, esa mirada entre las conversaciones comerciales de India y los Estados Unidos ha estado sucediendo, las negociaciones han estado sucediendo. De hecho, lo hemos hecho, creo que nuestro equipo solo va en este punto. Estas son negociaciones muy complicadas. Son muy intrincados, intrincados», dijo.

Agregó que todavía no se había tomado una decisión y se advirtió contra juicios prematuros. «Nada se decide, ya sabes. Pero cualquier acuerdo comercial, cualquier acuerdo comercial debe ser mutuamente beneficioso. Cualquier acuerdo comercial tiene que funcionar para ambos países, y creo que esa sería nuestra expectativa del acuerdo comercial y hasta que se haga eso, creo que cualquier juicio sobre él sería prematuro», dijo.

Las negociaciones comerciales también fueron destacadas por entonces el presidente de los Estados Unidos. Donald Trumpquien afirmó que India le había ofrecido a los Estados Unidos un acuerdo casi no cardíaco de forma recíproca. «Nos han ofrecido un trato en el que básicamente estamos dispuestos a acusarnos literalmente de no tener tarifas», dijo Trump mientras se dirigía a una conferencia de prensa en Doha.

Trump también se dirigió a los planes de fabricación del CEO de Apple Tim Cook, instándolo a expandir la producción en los Estados Unidos en lugar de la India. «Ayer tuve un pequeño problema con Tim Cook. Le dije, amigo mío, te estoy tratando muy bien. Estás llegando a $ 500 mil millones, pero ahora escucho que estás construyendo en toda la India. No quiero que construyas en India. Puedes construir en India, si quieres cuidar la India porque India es una de las naciones más altas de las tarifas del mundo, por lo que es muy difícil vender en India», dijo Trump.

India se erige como el cuarto mercado más grande de Apple a nivel mundial en 2024, después de los Estados Unidos, Porcelanay Japón.

